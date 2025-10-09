L’alto el foc a Gaza sembla imminent. El govern d’Israel ha assegurat aquest dijous a la tarda que serà una realitat el divendres, 24 hores després que l’executiu de Benjamin Netanyahu hagi aprovat l’acord amb el qual s’ha arribat amb Hamàs. Amb posterioritat, s’obrirà una finestra perquè Hamàs entregui tots els ciutadans d’Israel que manté segrestats des de fa dos anys, quan es va produir el brutal atemptat del 7 d’octubre del 2023, que va deixar uns 1.200 morts i 251 ostatges. La reunió del govern d’Israel estava prevista per aquesta tarda, a les 18.00 hores (les 17.00 hores a Catalunya).
Segons la portaveu d’Israel, Shosh Bedrosian, “durant les 24 hores posteriors a la reunió, començarà un alto el foc a Gaza i les Forces de Defensa d’Israel (FDI) es replegaran a la línia groga distribuïda en els mapes”, ha explicat.
L’entrega dels ostatges, en 24 hores
L’entrega dels ostatges que Hamàs encara té s’haurà de fer efectiva en 72 hores. Israel ha posat també com a condició que l’alliberament sigui fet “amb respecte i decòrum per part de Hamàs”. “No tindrem tolerància amb què els ostatges siguin exhibits com hem vist en el passat”, ha avisat Bedrosian.
Més enllà de l’alliberament dels ostatges, Israel haurà d’entregar 200 presos palestins que havien estat condemnats s cadena perpètua. Bedrosian ha assegurat que és “quelcom molt difícil que Israel ha de fer”. Entre aquests no hi serà Marwan Barghouti, un dels líders de la Primera i Segona Intifada i una figura política destacada a Al Fatá, el partit de Mahmud Abbas.
L’anunci l’ha fet Trump
L’anunci de l’aturada de la guerra a la Franza de Gaza, on l’exèrcit d’Israel ha matat més de 65.000 persones, l’ha fet el president dels EUA, Donald Trump aquest dijous. Segons Trump, l’acord preveu una primera fase d’alto el foc que ha de dur a Israel i Palestina a “una pau forta i duradora”. El president nord-americà ha fet l’anunci a través de les xarxes socials. Trump ha qualificat aquesta primera entesa entre els dos bàndols com un “gran dia pel món àrab, musulmà, Israel, totes les nacions que els rodegen i els Estats Units”.
Una de les primeres persones a valorar l’acord ha estat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Aquesta espera que el pacte permeti l’alliberament dels ostatges a la Franja de Gaza i reitera l’aposta de la Unió Europa (UE) per a una solució basada en la coexistència de dos estats, tot mantenint el compromís de continuar entregant ajuda humanitària.