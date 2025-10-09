Europa veu en l’acord Israel-Hamàs l’oportunitat per a una “pau duradora”

Primeres reaccions després de l‘anunci de l’alto el foc entre Israel i Hamàs. Els líders europeus avalen el comunicat emès pel president dels Estats Units, Donald Trump, assenyalant que aquest acord entre ambdós bàndols és l’oportunitat de “construir un camí polític cap a una pau duradora“. En un comunicat difós aquest dijous i recollit per l’ACN, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, espera que aquest pacte permeti l’alliberament dels ostatges a la Franja de Gaza i reitera l’aposta de la Unió Europa (UE) per a una solució basada en la coexistència de dos estats, tot mantenint el compromís de continuar entregant ajuda humanitària.
“L’oportunitat que es presenta avui s’ha d’aprofitar”, ha sostingut Von der Leyen, qui a banda de reconèixer els “esforços diplomàtics” de Trump també ha valorat positivament el paper de mediadors com Qatar, Egipte o Turquia i de la “predisposició” mostrada pel govern israelià i l’Autoritat Palestina. “Ara totes les parts han de respectar plenament els termes de l’acord, tots els ostatges han de ser alliberats de forma segura i s’ha d’establir un alto el foc permanent; el patiment ha d’acabar […] i quan arribi el moment, la UE romandrà preparada per ajudar en la recuperació i la reconstrucció”, ha insistit.
De la mateixa manera que Von der Leyen s’ha posicionat la cap de la diplomàcia europea, l’estoniana Kaja Kallas. En un missatge a través de les xarxes socials, Kallas ha qualificat l’acord en aquesta primera fase “d’avenç significatiu”. “És una fita diplomàtica important i una oportunitat real de posar fi a una guerra devastadora i d’alliberar tots els ostatges”, ha remarcat. Al seu torn, el president del Consell Europeu, António Costa, ha apuntat també a través de les xarxes que la implementació de la primera fase del pla de pau a Gaza “aplana el camí per al tan esperat alliberament dels ostatges israelians, l’alto el foc a Gaza i la fi de la greu crisi humanitària”. “És una oportunitat crucial que cal aprofitar per fixar les bases d’una pau duradora basada en una solució de dos estats”, ha afirmat el líder portuguès.
Ambdós bàndols celebren l’acord
Sobre aquest acord d’alto el foc, Trump ha qualificat el pacte d’un “primer pas cap a una pau forta i duradora”, assenyalant que aquest dijous és un “gran dia pel món àrab, musulmà, Israel, totes les nacions que els rodegen i els Estats Units”. El govern israelià es reunirà avui mateix per aprovar el pla, un acord que el primer ministre Benjamin Netanyahu descriu com una “victòria moral” d’Israel. Des de Hamàs creuen que el pacte “posarà fi a la guerra a Gaza i garantirà la retirada completa de les forces d’ocupació, l’entrada d’ajuda humanitària i la implementació d’un intercanvi de presoners”.