Europa ve en el acuerdo Israel-Hamás la oportunidad para una «paz duradera»

Primeras reacciones tras el anuncio del alto el fuego entre Israel y Hamás. Los líderes europeos apoyan el comunicado emitido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señalando que este acuerdo entre ambos bandos es la oportunidad de «construir un camino político hacia una paz duradera«. En un comunicado difundido este jueves y recogido por la ACN, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, espera que este pacto permita la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza y reitera el compromiso de la Unión Europea (UE) con una solución basada en la coexistencia de dos estados, manteniendo el compromiso de continuar entregando ayuda humanitaria.

«La oportunidad que se presenta hoy debe aprovecharse», sostuvo Von der Leyen, quien además de reconocer los «esfuerzos diplomáticos» de Trump, también valoró positivamente el papel de mediadores como Catar, Egipto o Turquía y la «predisposición» mostrada por el gobierno israelí y la Autoridad Palestina. «Ahora todas las partes deben respetar plenamente los términos del acuerdo, todos los rehenes deben ser liberados de forma segura y debe establecerse un alto el fuego permanente; el sufrimiento debe acabar […] y cuando llegue el momento, la UE estará preparada para ayudar en la recuperación y la reconstrucción», insistió.

De la misma manera que Von der Leyen se ha posicionado la jefa de la diplomacia europea, la estonia Kaja Kallas. En un mensaje a través de las redes sociales, Kallas calificó el acuerdo en esta primera fase como un «avance significativo». «Es un hito diplomático importante y una oportunidad real de poner fin a una guerra devastadora y de liberar a todos los rehenes», remarcó. A su vez, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, apuntó también a través de las redes que la implementación de la primera fase del plan de paz en Gaza «allana el camino para la tan esperada liberación de los rehenes israelíes, el alto el fuego en Gaza y el fin de la grave crisis humanitaria». «Es una oportunidad crucial que debe aprovecharse para sentar las bases de una paz duradera basada en una solución de dos estados», afirmó el líder portugués.

Ambos bandos celebran el acuerdo

Sobre este acuerdo de alto el fuego, Trump calificó el pacto como un «primer paso hacia una paz fuerte y duradera», señalando que este jueves es un «gran día para el mundo árabe, musulmán, Israel, todas las naciones que los rodean y los Estados Unidos». El gobierno israelí se reunirá hoy mismo para aprobar el plan, un acuerdo que el primer ministro Benjamin Netanyahu describe como una “victoria moral” de Israel. Desde Hamás creen que el pacto «pondrá fin a la guerra en Gaza y garantizará la retirada completa de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y la implementación de un intercambio de prisioneros».