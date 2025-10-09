Hamás asegura que ha recibido «garantías» de EE.UU. para el fin de la guerra en Gaza. Lo ha dicho el jefe de la delegación de Hamás, Khalil al-Hayya. «La guerra en la Franja ha terminado por completo», ha afirmado. Hamás ha recibido el aval no solamente del gobierno estadounidense sino del resto de países mediadores que han intervenido en las negociaciones con Israel.

«Continuaremos trabajando (…) para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital», ha remarcado Khalil al-Hayya en un discurso televisivo. Según recoge Europa Press, en las negociaciones Hamás ha priorizado los «intereses» de su pueblo, «a pesar de la dilación» de Israel y sus «intentos de frustrar las mediaciones».

Hamás avisa que Israel ha violado acuerdos previos

Khalil al-Hayya ha recordado que otras veces Israel ha violado acuerdos previos, pero esta vez se ha visto obligado a aceptar un alto el fuego «por la presión de la resistencia» y «la firmeza popular».

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder israelí, Benjamin Netanyahu, se reúnen en la Casa Blanca / Europa Press

El alto el fuego, el viernes por la tarde

El alto el fuego está previsto que comience el viernes por la tarde. Este jueves, la portavoz del gobierno de Israel, Shosh Bedrosian, ha detallado que el ejecutivo de Benjamin Netanyahu tenía previsto aprobar el acuerdo con Hamás y la detención del conflicto se haría efectiva «durante las 24 horas posteriores a la reunión». Será entonces cuando comenzará un alto el fuego en Gaza «y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se replegarán a la línea amarilla distribuida en los mapas».

El acuerdo entre Hamás e Israel prevé también que la organización terrorista palestina entregue a los rehenes israelíes que todavía tiene en su poder en 72 horas. Se trata de unas decenas de personas de las 251 que fueron secuestradas el 7 de octubre de 2023 tras el brutal atentado del 7 de octubre de 2023, en el cual Hamás asesinó a 1.200 ciudadanos de Israel en un festival de música, entre otros ataques por parte de Hamás. La respuesta de Israel ha sido un genocidio con más de 68.000 muertos en la Franja de Gaza en dos años.

«Una paz fuerte y duradera», dice Trump

El anuncio de la detención de la guerra en la Franja de Gaza lo ha hecho el presidente de EE.UU., Donald Trump, este jueves. Según Trump, el acuerdo prevé una primera fase de alto el fuego que ha de llevar a Israel y Palestina a “una paz fuerte y duradera”. Trump ha calificado este primer entendimiento entre los dos bandos como un «gran día para el mundo árabe, musulmán, Israel, todas las naciones que los rodean y los Estados Unidos».