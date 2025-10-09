Hamàs assegura que ha rebut “garanties” dels EUA de la fi de la guerra a Gaza. Ho ha dit el cap de la delegació de Hamàs, Khalil al-Hayya. “La guerra a la Franja ha acabat per complet”, ha afirmat. Hamàs ha rebut l’aval no solament del govern nord-americà sinó de la resta de països mediadors que han intervingut en les negociacions amb Israel.
“Continuarem treballant (…) per completar els passos restants i aconseguir els interessos del nostre poble i la seva autodeterminació fins a l’establiment d’un Estat independent, amb Jerusalem com a capital”, ha remarcat Khalil al-Hayya en un discurs televisiu. Segons recull Europa Press, en les negociacions Hamàs prioritzat els “interessos” del seu poble, “malgrat la dilació” d’Israel i els seus “intents de frustrar les mediacions”.
Hamàs avisa que Israel ha violat acords previs
Khalil al-Hayya ha recordat que altres vegades Israel ha violat acords previs, però aquest cop s’ha vist obligat a acceptar un alto el foc “per la pressió de la resistència” i “la fermesa popular”.
L’alto el foc, el divendres a la tarda
L’alto el foc està previst que comenci el divendres a la tarda. Aquest dijous, la portaveu del govern d’Israel, Shosh Bedrosian, ha detallat que l’executiu de Benjamin Netanyahu tenia previst aprovar l’acord amb Hamàs i l’aturada del conflicte es faria efectiva “durant les 24 hores posteriors a la reunió”. Serà llavors quan començarà un alto el foc a Gaza “i les Forces de Defensa d’Israel (FDI) es replegaran a la línia groga distribuïda en els mapes”.
L’acord entre Hamàs i Israel preveu també que l’organització terrorista palestina entregui els ostatges israelians que encara té en el seu poder en 72 hores. Es tracta d’unes desenes de persones de les 251 que van ser segrestades el 7 d’octubre del 2023 després del brutal atemptat del 7 d’octubre del 2023, en el qual Hamàs va assassinar 1.200 ciutadans d’Israel en un festival de música, entre altres atacs per part de Hamàs. La resposta d’Israel ha estat un genocidi amb més de 68.000 morts a la Franja de Gaza en dos anys.
“Una pau forta i duradora”, diu Trump
L’anunci de l’aturada de la guerra a la Franza de Gaza l’ha fet el president dels EUA, Donald Trump, aquest dijous. Segons Trump, l’acord preveu una primera fase d’alto el foc que ha de dur a Israel i Palestina a “una pau forta i duradora”. Trump ha qualificat aquesta primera entesa entre els dos bàndols com un “gran dia pel món àrab, musulmà, Israel, totes les nacions que els rodegen i els Estats Units”.