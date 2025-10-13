Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) han confirmat que els primers ostatges alliberats per Hamàs com a part de l’acord de pau que se signarà aquest dilluns a Egipte han arribat a territori israelià. Els set ostatges han estat traslladats des de la Franja de Gaza per l’exèrcit israelià després que la milícia islamista els entregués al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), que actua com a mediador. Els familiars de Matan Angrest, els germans Gali i Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dalal han estat notificats de l’arribada. Centenars de persones s’han reunit a Tel-Aviv per seguir en directe l’arribada. Hamàs ha confirmat l’alliberament dels altres 13.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha aterrat a l’Aeroport Internacional de Ben Gurion, al sud-est de Tel-Aviv, per reunir-se amb el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, abans de la signatura de l’acord de pau a Sharm al-Sheik. Trump ha donat per “acabada” la guerra a la Franja de Gaza i ha reconegut que han mantingut diferències importants amb Netanyahu durant les últimes setmanes, però després de l’acord per posar fi a dos anys de guerra a la Franja de Gaza les ha donat per “resoltes”.
Israel i Hamàs, compromesos amb el pla de Trump
El govern israelià ha assegurat que està “compromès amb el retorn de tots els ostatges”. El primer grup ha estat traslladat a les instal·lacions militars de Re’im, al sud d’Israel, on han passat una revisió mèdica abans de reunir-se amb les seves famílies. La Creu Roja ha informat que també gestionarà l’alliberament dels presos palestins retinguts en centres de detenció israelians a Gaza i Cisjordània, així com l’entrega de les restes mortals de 28 ostatges que han mort en captivitat.
Hamàs ha assegurat en un comunicat que està disposat a continuar avançant cap a la pau i ha destacat “la feina dels mediadors per aconseguir que la part sionista compleixi amb la seva part”, que a banda del replegament de l’exèrcit també inclou l’alliberament de centenars de presoners palestins. “L’alliberament dels nostres heroics presoners, inclosos els condemnats a cadena perpètua i fa dècades que estan a la presó, és fruit de la fortalesa del poble de la Franja de Gaza i dels fills de la resistència”, ha celebrat la milícia islamista en un comunicat.
Una cimera clau a Egipte
Una vintena de líders internacionals es reuneixen aquest dilluns a Egipte per segellar l’acord de pau entre Israel i Hamàs que ha de posar fi al conflicte armat a la Franja de Gaza. A banda del Trump i de l’amfitrió de la trobada, el president d’Egipte, Abdelfatah al-Sisi, han confirmat la seva presència el president del Consell Europeu, Antonio Costa, com a representant de la Unió Europea; el rei Abd-Al·lah II de Jordània; el primer ministre britànic, Keir Starmer; el president espanyol, Pedro Sánchez; el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan; el president de França, Emmanuel Macron; o la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat de “fita històrica” la firma de l’acord de pau i ha assegurat que la Unió Europea està disposada “a contribuir en l’èxit“ de l’aplicació del pacte “amb tots els mitjans”. Brussel·les s’ha ofert a donar suport “en matèria de governança i per a la reforma” de l’Autoritat Palestina i ha garantit que contribuirà a finançar la reconstrucció de Gaza. Per la seva banda, el ministre espanyol de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, ha celebrat l’alliberament dels ostatges i l’obertura de corredors humanitaris a Gaza. “Crec que és una gran notícia que estiguem veient els primers resultats de la pau a Gaza, que s’alliberin ostatges que portaven segrestats gairebé dos anys, que es comencin a veure corredors humanitaris, que ja no hi hagi bombardejos i no s’assassini persones absolutament indefenses”, ha dit.