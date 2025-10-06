Israel i Hamàs inicien les converses per concretar l’acord de pau de Trump

Els equips negociadors d’Israel i Hamàs ja són a Egipte per començar les converses indirectes que han de servir per polir i concretar l’acord de pau proposat pel president dels Estats Units, Donald Trump. L’objectiu és posar fi a la guerra a la Franja de Gaza i alliberar els ostatges que estan en mans de la milícia islamista des de la massacre del 7 d’octubre del 2023. El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ha exigit un “alto el foc” abans de parlar de cap intercanvi de presoners, ja que en els últims dies s’han succeït els bombardejos d’Israel sobre Gaza. Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) asseguren haver “eliminat” una “cèl·lula terrorista amb explosius i morters” que estaven disparant sobre posicions israelianes i diumenge una vintena de civils van morir prop d’un centre de distribució d’ajuda humanitària al nord de Rafah.
Hamàs ha confirmat aquest dilluns que la seva delegació ha arribat a Xarm el-Xeikh, una ciutat portuària de l’extrem sud de la península del Sinaí. El cap de l’equip negociador, Jalil al Haya, ha explicat al diari palestí Filastin que la prioritat de la milícia islamista és concretar tres punts: “un alto el foc, la retirada de les forces d’ocupació i un intercanvi de presoners”. Al Haya participarà de nou en unes converses de pau després que Israel intentés matar la seva delegació el passat 9 de setembre mentre eren a Qatar negociant. L’atac va matar cinc membres de baix rang de Hamàs i un agent qatarià i va obrir una crisi internacional. El govern de Benjamin Netanyahu, per la seva banda, va confirmar diumenge l’enviament d’una delegació negociadora encapçalada pel ministre d’Afers Estratègics, Ron Dermer, per mantenir els primers contactes.
L’alto el foc i l’intercanvi de presoners, punt de partida
El grup islamista ha desmentit que hi hagi “progressos” en les negociacions i ha assegurat que la “publicació de notícies enganyoses busca distorsionar els fets i generar confusió en l’opinió pública” de cara a l’inici dels contactes aquest dilluns. Així mateix, també ha negat que Hamàs hagi acceptat una entrega “gradual” de les armes “sota supervisió internacional” i que el posicionament del grup es fa públic a través de comunicacions oficials que emet l’organització, no a través de fonts anònimes i filtracions a la premsa. Així, les negociacions de l’acord de pau de Trump s’hauran de construir a partir de la confiança que es generi amb l’alto el foc i l’intercanvi dels ostatges per presoners palestins.
En aquesta mateixa línia, el Comitè Central d’Al Fatah, la facció més gran de l’Organització per l’Alliberament de Palestina (OLP) i rival de Hamàs, també es va reunir diumenge a última hora per analitzar la situació política a la Franja de Gaza i avaluar la viabilitat del pla de pau de Trump, molt aplaudit pel president de l’Autoritat Nacional Palestina (ANP) i membre d’Al Fatah, Mahmud Abbas. L’organisme ha reclamat a “totes les parts que compleixin totalment” els compromisos adquirits en el marc de l’acord, “inclòs l’alliberament dels detinguts, l’entrega immediata d’ajuda humanitària, menjar i assistència mèdica i la retirada de les forces d’ocupació de tots els territoris, ciutats i camps de refugiats de la Franja de Gaza”.
La Creu Roja, a punt per mediar en l’intercanvi de presoners
El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ha assegurat que “a punt” per tornar a exercir de “mediador humanitari neutral” en un nou acord entre Israel i Hamàs per facilitar l’entrega dels presoners palestins que hi ha a les presons israelianes i els ostatges que encara estan en mans de la milícia islamista. La seva presidenta, Mirjana Spoljaric, ha explicat que l’organització també està preparada per coordinar l’entrega d’ajuda humanitària a Gaza i el repartiment de menjar i aigua entre la població civil, que està “desesperada”. Però des del CICR subratllen que qualsevol intercanvi s’ha de fer després que ambdós bàndols hagin arribat a un acord més ampli. “Un alto el foc durador és la clau per salvar vides i trencar l’espiral de mort i destrucció”, ha reclamat Spoljaric.