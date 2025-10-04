Primeres passes cap a la pau a la Franja de Gaza. Després de diversos dies d’espera, Hamàs finalment ha respost al pla de pau dels Estats Units i ha acceptat alliberar els ostatges que encara manté captius a canvi de negociar la lletra petita de la proposta. Israel ha reaccionat amb rapidesa a l’anunci de la milícia islamista i ha assegurat que es prepara per a “l’aplicació immediata” del pla de pau, segons ha assegurat aquesta matinada l’oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Tot i que Tel-Aviv ha assegurat que ha ordenat al seu exèrcit “reduir l’ofensiva” sobre la Franja, la Defensa Civil de Gaza ha denunciat que els “intensos bombardejos” han continuat durant el matí. Trump també ha reclamat a Israel que aturi els bombardejos perquè “ara mateix és massa perillós” coordinar el seu alliberament.
La resposta de Hamàs al pla de pau de Trump ha estat molt aplaudida per Turquia, Qatar i Egipte, tres països que des del primer moment han actuat com a mediadors del conflicte. “La resposta de Hamàs al pla per establir un alto el foc a Gaza constitueix un pas constructiu i significatiu cap a la consecució d’una pau duradora”, ha celebrat el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan. El líder turc, molt crític amb Israel pel “genocidi” a Gaza, ha exigit l’aturada “immediata” dels atacs a la Franja de Gaza i el compliment del pla de pau perquè es pugui “garantir el subministrament d’ajuda humanitària a Gaza”. El Caire ha reconegut el “compromís” de la milícia per “salvar la vida del poble palestí” i augura que aquest acord històric “aplana el camí per realitzar les aspiracions del poble palestí d’un Estat pau”.
Hamàs posa condicions per acceptar el pla de Trump
Hamàs ha comunicat que està d’acord en “alliberar tots els presoners israelians, tant vius com morts, segons la fórmula d’intercanvi continguda en la proposta, sempre que es compleixin les condicions sobre el terreny perquè l’operació es dugui a terme”. Segons el pla de Trump, un cop Hamàs i Israel han acceptat el pla, la guerra hauria de cessar de “manera immediata”, inclosos els bombardejos, i el front es congelarà a l’espera que les Forces de Defensa d’Israel es retirin parcialment per facilitar l’entrega dels ostatges. Un cop s’hagi produït l’alliberament dels ostatges, Israel alliberarà 250 palestins condemnats a cadena perpètua i 1.700 gazians detinguts després de la massacre del 7 d’octubre del 2023.
Pel que fa al futur de Gaza, Hamàs ha insistit que estan oberts a entregar la futura administració de la Franja a un organisme palestí independent format per tecnòcrates sempre que hi hagi un “consens nacional palestí” i compti amb el suport del món àrab i islàmic, segons explica el comunicat publicat en un diari afí a la milícia islamista. La direcció de Hamàs reclama negociar la lletra petita del pla de Trump per garantir que els acords estan “vinculats a una postura nacional palestina integral” basa en el Dret Internacional i exigeix que el debat “tingui lloc en un marc nacional” en el qual el moviment islamista pugui “participar responsablement”. La milínia ha explicat que la resposta al pla de Trump s’ha consultat amb altres faccions palestines i amb representants d’altres països amb l’objectiu d’aturar “l’extermini” dels palestins a Gaza.
El mateix Trump ha reaccionat amb satisfacció a l’anunci de Hamàs i ha assegurat que el grup està “llest” per la pau. “Basant-me en la declaració que acaba de fer Hamàs, crec que estan llestos per una pau duradora. Israel ha d’aturar immediatament el bombardeig de Gaza perquè puguem alliberar els ostatges de manera segura i ràpida”, ha dit Trump en un missatge a la seva xarxa social Truth Social. El president dels EUA ha explicat que encara s’estan negociant detalls “pendents de resoldre’s” per avançar cap a “l’anhelada pau a Pròxim Orient”.