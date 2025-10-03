El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fixat com a termini perquè Hamàs accepti el nou acord abans de diumenge a la mitjanit, sota l’amenaça que, si no ho fa abans d’aquest ultimàtum, es desfermarà “un infern com mai s’ha vist mai”. Trump, que dilluns va exposar un pla de 20 punts per intentar resoldre el conflicte, ha advertit que és l’“última oportunitat”. “Hi haurà pau al Pròxim Orient, d’una manera o una altra”, ha sentenciat en un missatge publicat aquest divendres a la seva xarxa Truth Social.
El president ha afirmat que com a “represàlia” pels atemptats del 7 d’octubre del 2023 Hamàs ja ha perdut 25.000 membres i, “la majoria” dels que encara queden amb vida, “estan envoltats i atrapats militarment”. “En espera que digui la paraula ‘endavant’ perquè les seves vides s’extingeixin ràpidament”, ha advertit. En aquest sentit, ha assenyalat que la proposta que està ara sobre la taula permet als membres de Hamàs “seguir amb vida”.
Trump s’ha dirigit també als “palestins innocents” perquè abandonin “immediatament” la zona —en al·lusió a la ciutat de Gaza— i se’n vagin a “parts més segures” de la Franja, en línia amb els avisos llançats des de fa diverses setmanes pel Govern de Benjamin Netanyahu i les Forces de Defensa d’Israel. L’acord que Trump ha posat com ultimàtum a Hamàs va ser acceptat per Netanyahu després d’una reunió de tres hores amb el mandatari nord-americà a la Casa Blanca dilluns passat, però l’endemà va posar-lo en qüestió per diversos dels punts que inclou, entre ells la creació d’un estat de Palestina.
Sense resposta de Hamàs
Així mateix, el mandatari nord-americà torna a reclamar a Hamàs l’alliberament de tots els ostatges, també els cossos dels morts, i dona a la milícia fins a les sis de la tarda del diumenge hora de Washington, la mitjanit aquí, per acceptar el seu pla. A hores d’ara Hamàs no ha donat encara una resposta al pla de Trump, però un dels seus dirigents, Mohammad Nazzal, va assegurar dijous, en declaracions a la cadena Al Jazeera, que preveien anunciar “molt aviat” la postura. També ha assenyalat que el grup “no accepta amenaces, dictats ni pressions”, després del constrenyiment de governs i institucions internacionals per acceptar una proposta que inclou, entre altres elements, un òrgan de govern provisional encapçalat pel mandatari nord-americà.