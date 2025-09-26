El president dels Estats Units, Donald Trump, ha avisat el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, que no permetrà que s’annexioni Cisjordània. “Parli amb ell o no, que hi he parlat, no permetré que Israel s’annexioni Cisjordània”, ha dit el mandatari estatunidenc en declaracions a la premsa des del Despatx Oval. Trump ha dit que “ja n’hi ha prou” i que “és hora de parar”. En els últims dies, l’ala més ultradretana del govern de Tel-Aviv ha exigit Netanyahu que aprofiti l’ofensiva sobre la Franja de Gaza per estendre la sobirania d’Israel sobre tot el territori palestí.
Les paraules de Trump arriben després que la premsa internacional hagi filtrat que el president dels Estats Units s’ha compromès amb els països àrabs i musulmans a no permetre l’ocupació de Cisjordània. Aquesta setmana, Trump s’ha reunit a Nova York a porta tancada amb diversos líders del Pròxim Orient i d’Àsia en el marc de l’Assemblea General de Nacions Unides. La trobada de dimarts, que Trump va titllar de la “més important” del dia, hi havia representants de Qatar, Jordània, Turquia, el Pakistan, Indonèsia, Egipte, els Emirats Àrabs Units i l’Aràbia Saudita.
De moment, els plans de la ultradreta israeliana han guanyat visibilitat, però sembla poc plausible que Israel iniciï una segona ofensiva militar mentre no culminin les operacions per conquerir Ciutat de Gaza. El ministre de Finances, l’ultradretà Bezalel Smotrich, va presentar a principis de mes un pla per annexionar de facto Cisjordània, una iniciativa que també compta amb el suport del titular de la cartera de Seguretat Nacional, el també ultra Itamar Ben Gvir. Fa unes setmanes, Netanyahu va donar llum verda al pla per construir nous assentaments il·legals en un pla urbanístic molt polèmic que busca aïllar Jerusalem Est de la resta de Cisjordània, un projecte que dificultarà encara més la creació d’un Estat palestí.