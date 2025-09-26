El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no permitirá que se anexe Cisjordania. “Hable con él o no, que he hablado, no permitiré que Israel anexe Cisjordania”, dijo el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval. Trump afirmó que “ya basta” y que “es hora de parar”. En los últimos días, el ala más ultraderechista del gobierno de Tel Aviv ha exigido a Netanyahu que aproveche la ofensiva sobre la Franja de Gaza para extender la soberanía de Israel sobre todo el territorio palestino.

Las palabras de Trump llegan después de que la prensa internacional haya filtrado que el presidente de los Estados Unidos se ha comprometido con los países árabes y musulmanes a no permitir la ocupación de Cisjordania. Esta semana, Trump se ha reunido en Nueva York a puerta cerrada con varios líderes de Oriente Próximo y de Asia en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. En la reunión del martes, que Trump calificó como la “más importante” del día, había representantes de Qatar, Jordania, Turquía, Pakistán, Indonesia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Vista de la zona E1 desde el asentamiento de Ma’ale Adumim, en Cisjordania, con Jerusalén al fondo / TPS/Yoav Dudkevitch

Por el momento, los planes de la ultraderecha israelí han ganado visibilidad, pero parece poco plausible que Israel inicie una segunda ofensiva militar mientras no culminen las operaciones para conquistar Ciudad de Gaza. El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, presentó a principios de mes un plan para anexar de facto Cisjordania, una iniciativa que también cuenta con el apoyo del titular de la cartera de Seguridad Nacional, el también ultra Itamar Ben Gvir. Hace unas semanas, Netanyahu dio luz verde al plan para construir nuevos asentamientos ilegales en un plan urbanístico muy polémico que busca aislar Jerusalén Este del resto de Cisjordania, un proyecto que dificultará aún más la creación de un Estado palestino.