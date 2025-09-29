El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para intentar sellar un acuerdo de paz que permita detener el genocidio en Gaza. Horas antes de la reunión, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que un acuerdo real para poner fin al conflicto podría «no ser ideal para ambas partes», pero aventuró que «está muy cerca». «El presidente Trump considera que su plan para poner fin a la guerra es el mejor plan que puede haber, incluso si las partes quedan un poco insatisfechas», aseveró en declaraciones a Fox News. «Nadie sabe mejor que el presidente que un buen acuerdo, uno razonable para las partes, podría dejarles sintiéndose un poco infelices. Pero así es justo como pondremos fin a este conflicto. Debe terminar en la mesa de negociaciones», aclaró.

En la rueda de prensa conjunta posterior al encuentro, Trump dejó claro que si Hamás rechaza el acuerdo, los Estados Unidos darán pleno apoyo a Netanyahu para culminar la ofensiva. Según asegura el presidente estadounidense, su homólogo israelí habría aceptado el acuerdo de paz planteado por la Casa Blanca. La propuesta incluye la formación de un órgano de transición compuesto por tecnócratas y apolíticos palestinos y extranjeros para gestionar la administración gazatí «bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición», explican desde el gobierno de EE.UU. El encargado de presidir este organismo, según apuntan, sería el mismo Donald Trump. Es decir, en otras palabras, de entrada, Trump tendría el control de la Franja de Gaza. «Este organismo creará el marco y gestionará la financiación para el desarrollo de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas y pueda recuperar el control de Gaza», señala Trump.

Miles de palestinos regresan al norte de Gaza por la carretera Salah al-Din / Omar Ashtawy Apaimages/APA Images via ZUMA Press Wire/DPA

Israel mantiene los bombardeos

Mientras Netanyahu se reúne en la Casa Blanca, el ejército israelí mantiene los bombardeos constantes sobre la Franja de Gaza. Este mismo lunes, al menos cuatro personas, todas ellas de la misma familia, han perdido la vida. Los cuatro fallecidos estaban en un edificio del Colegio Médico Palestino, según recoge la agencia de noticias palestina Saneu, que destaca que se trata de uno de los incidentes más graves de la jornada, que se salda de momento con 23 muertos desde el amanecer, según fuentes sanitarias palestinas. Por otro lado, las ambulancias y equipos de emergencias han recuperado diez cuerpos tras un ataque israelí en la calle Al Nasser de la ciudad de Gaza y se cree que hay más cadáveres bajo los escombros. Además, hay varios muertos en un ataque de un dron israelí contra un edificio del barrio de Al Sabra, al sur de la ciudad de Gaza. La crudeza de la guerra, pues, continúa.