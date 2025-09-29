El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebut aquest dilluns al seu homòleg israelià, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca per intentar segellar un acord de pau que permeti aturar el genocidi a Gaza. Hores abans de la reunió, la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha indicat que un acord real per posar fi al conflicte podria “no ser l’ideal per a totes dues parts”, però ha aventurat que “està molt a prop”. “El president Trump considera que el seu pla per posar fi a la guerra és el millor pla que pot haver-hi, fins i tot si les parts queden una mica insatisfetes”, ha asseverat en declaracions a Fox News. “Ningú sap millor que el president que un bon acord, un de raonable per a les parts, podria deixar-les sentint-se una mica infelices. Però així és just com posarem fi a aquest conflicte. Ha d’acabar en la taula de negociacions”, ha aclarit.
En la roda de premsa conjunta posterior a la trobada, Trump ha deixat clar que si Hamàs rebutja l’acord, els Estats Units donaran ple suport a Netanyahu per culminar l’ofensiva. Segons assegura el president nord-americà, el seu homòleg israelià hauria acceptat l’acord de pau plantejat per la Casa Blanca. La proposta inclou la formació d’un òrgan de transició format per tecnòcrates i apolítics palestins i estrangers per a gestionar l’administració gaziana “sota la supervisió d’un nou organisme internacional de transició”, expliquen des del govern dels EUA. L’encarregat de presidir aquest organisme, segons apunten, seria el mateix Donald Trump. És a dir, en altres paraules, d’entrada, Trump tindria el control de la Franja de Gaza. “Aquest organisme crearà el marc i gestionarà el finançament per al desenvolupament de Gaza fins que l’Autoritat Palestina hagi completat el seu programa de reformes i pugui recuperar el control de Gaza”, assenyala Trump.
Israel manté els bombardejos
Mentre Netanyahu es reuneix a la Casa Blanca, l’exèrcit israelià manté els bombardejos constants sobre la Franja de Gaza. Aquest mateix dilluns, com a mínim quatre persones, totes elles de la mateixa família, han perdut la vida. Els quatre morts estaven en un edifici del Col·legi Mèdic Palestí, segons recull l’agència de notícies palestina Saneu, que destaca que es tracta d’un dels incidents més greus de la jornada, que se salda de moment amb 23 morts des de l’alba, segons fonts sanitàries palestines. D’altra banda, les ambulàncies i equips d’emergències han recuperat deu cossos després d’un atac israelià al carrer Al Nasser de la ciutat de Gaza i es creu que hi ha més cadàvers sota els enderrocs. A més hi ha diversos morts en un atac d’un dron israelià contra un edifici del barri d’Al Sabra, al sud de la ciutat de Gaza. La cruesa de la guerra, doncs, continua.