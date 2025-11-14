L’ONU denuncia que Israel està accelerant l’annexió il·legal de Cisjordània

L’Alt comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides ha denunciat aquest divendres que Israel ha accelerat el ritme de l’annexió il·legal de Cisjordània amb un increment significatiu del nombre d’atacs contra palestins, de demolicions de cases, de restriccions de moviment, d’expansió d’assentaments i de desplaçaments forçats, fets que constitueixen alhora una violació del Dret Internacional i un crim de guerra. L’alerta de Nacions Unides arriba després que el passat mes d’octubre es registrés un rècord amb gairebé 270 atacs de colons israelians contra palestins que viuen a Cisjordània, la xifra més alta des del 2006, any en què l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Afers Humanitaris (OCHA, en les seves sigles en anglès) va començar a recopilar dades.
El portaveu de l’Alt Comissionat, Thameen al Kheetan, ha alertat que l’increment dels atacs contra la població civil a Cisjordània, majoritàriament per impedir que els agricultors puguin fer la collita de l’oliva, una de les principals fonts d’ingressos dels palestins que viuen a la zona, és el reflex d’un “patró més ampli d’augment de la violència”. L’ONU també ha recordat que des de començaments d’any les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van llançar una operació contra els camps de refugiats del nord de Cisjordània amb l’excusa de lluitar contra les milícies palestines que suposadament s’amaguen entre els civils. L’ofensiva, denominada Operació Mur de Ferro, s’ha centrat sobretot en la ciutat i el camp de refugiats de Jenin, però s’ha expandit a Tulkarem i altres punts del nord del territori ocupat.
A l’octubre, el director per a Cisjordània de l’agència de l’ONU per als refugiats, Roland Friedrich, ja va denunciar que l’exèrcit israelià havia “buidat els tres campaments de Jenin, Tulkarem i Nur Shams” i havia “impedit directament el retorn dels residents”. Per això, Al Kheetan ha retirat que “l’asserció del Govern israelià sobre la seva sobirania de la Cisjordània ocupada, així com l’annexió de parts d’aquest territori, representa una violació del Dret Internacional, com va constatar en el seu moment la Cort Internacional de Justícia”, i que el desplaçament forçat de la població equival a un “trasllat il·legal, que és un crim de guerra”.
L’Alt Comissionat ha reclamat una vegada més a Israel que posi punt final a les operacions de càstig a Cisjordània, es retiri de tots els territoris que ocupa i evacuï els colons per facilitar l’execució del dret a l’autodeterminació dels palestins.
Augment dels atacs a Cisjordània
L’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Afers Humanitaris ha comptabilitzat almenys 264 atacs de colons israelians a Cisjordània durant el mes d’octubre, una xifra rècord en un context general d’augment de la violència contra la població civil a la zona. Dels 9.600 que l’OCHA ha registrat en gairebé 20 anys, uns 1.500 han tingut lloc aquest 2025, la qual cosa suposa el 15% del total. El portaveu adjunt de la Secretaria General de l’ONU, Farhan Haq, advertia fa uns dies d’un “acusat augment de la violència colonial contra els palestins, tant en freqüència com en gravetat”, en particular des del començament de la temporada de la collita de l’oliva a finals d’agost. L’ONU ha denunciat que els atacs dels colons sovint compten amb l’ajuda de l’exèrcit israelià. En els últims dos anys, 3.200 cisjordans han hagut de marxar de casa per la violència dels colons i les restriccions d’accés a les seves terres.