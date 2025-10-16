Tres grups parlamentaris -els Comuns, ERC i la CUP– han demanat explicacions a la consellera d’Interior, Núria Parlon, i als Mossos d’Esquadra pel fet que la policia catalana va utilitzar gas pebre en les manifestacions pro Palestina aquest dimecres durant la jornada de vaga general. A Barcelona, una protesta davant del consolat d’Israel, a les Corts, va acabar amb quinze persones detingudes per desordres públics. Alguns dels concentrats van llençar coets contra l’edifici i van atacar un restaurant de menjar ràpid de la cadena Burger King. Segons la Guàrdia Urbana, a la concentració hi van participar uns 15.000 ciutadans, mentre que l’organització eleva la xifra fins a les 50.000.
En roda de premsa aquest dijous al matí, els Comuns i la CUP han qualificat l’actuació dels Mossos “d’absolutament desproporcionada”. Les tres formacions han demanat la compareixença de Parlon al Parlament perquè doni explicacions, i la CUP ha sol·licitat l’empara del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, perquè alguns diputats es van veure afectats per les intervencions policials. Concretament, han plantejat a Rull que s’identifiquin els agents implicats i s’engeguen les accions jurídiques pertinents pel dret d’empara dels parlamentaris.
Ja es va utilitzar gas pebre durant la visita de Puigdemont el 2024
Els Comuns, ERC i la CUP exigeixen que es faci públic el protocol d’ús del gas pebre per part de la policia catalana després que els agents l’utilitzessin en alguns moments de les manifestacions. A més de Parlon, els tres partits volen també que comparegui a la cambra catalana el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Altres vegades, els Mossos ja han fet ús del gas pebre. Per exemple, durant el viatge del president a l’exili, Carles Puigdemont, l’agost del 2024 a Barcelona, quan alguns dels manifestants van ser ruixats amb aquesta arma.
El diputat dels Comuns, Andrés García Berrio, ha defensat que el Parlament debati sobre l’ús del gas pebre. Segons els Comuns, es va acabar afectant persones grans i menors d’edat que s’estaven manifestant pacíficament. A parer del parlamentari de la CUP, Xavier Pellicer, l’actuació policial va ser “més que qüestionable, lamentable i absolutament fora de lloc”. La formació independentista també vol saber si les ordres de ruixar amb gas pebre van ser de la consellera d’Interior o si, per contra, “els Mossos fan el que volen sense cap control”.
Jornada de vaga
La jornada de vaga general va ser convocada per la CGT i es va mantenir tot i l’alto el foc acordat entre Israel i Palestina a finals de la setmana passada. Al llarg de tot el dia es van veure afectats principalment els transports, amb talls de carreteres i trens suprimits, i la presència de piquets a la Zona Franca. La jornada de protestes va acabar amb una manifestació unitària dels sindicats per reclamar la fi del “genocidi, el colonialisme, l’ocupació i l’apartheid” a Palestina. CCCO, la UGT, la CGT, COS, IAC, la Intersindical, Solidaritat Obrera i Co.bas van organitzar una marxa que va sortir de l’estació de Sants.