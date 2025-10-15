Primers piquets i protestes de la vaga general convocada a Catalunya en solidaritat amb Palestina i contra el “genocidi” a la Franja de Gaza. La CGT ha fet una crida a la vaga durant tot el dia, mentre que la UGT i CCOO ha convocat aturades de dues hores a la feina a cada torn de treball.
La jornada de protestes culminarà amb una manifestació unitària dels sindicats per reclamar la fi del “genocidi, el colonialisme, l’ocupació i l’apartheid” a Palestina. CCCO, la UGT, la CGT, COS, IAC, la Intersindical, Solidaritat Obrera i Co.bas han convocat una marxa a les 18.00 que sortirà de l’estació de Sants. A banda, CCOO i la UGT faran una marxa conjunta al matí que sortirà des de les seves respectives seus a Barcelona i acabarà davant la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, al passeig de Gràcia.
Piquets a la UAB, la Zona Franca i Mercabarna
A primera hora del matí, més d’un centenar de persones han tallat els accessos a la Zona Franca. El piquet s’ha concentrat a la parada de metro de Parc Logístic (L9/L10) i ha avançat per la Zona Franca fins a tallar-hi els accessos, situats al carrer 50, a tocar del Parc Logístic. Els manifestants han fet una crida a la vaga general amb una pancarta amb el missatge “Aturem el genocidi”. Els treballadors de Seat han fet una aturada durant el torn de nit. Un altre piquet de la IAC i la Intersindical ha tallat durant una estona l’accés a Mercabarna, que ja s’ha reobert.
A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) un centenar d’estudiants han bloquejat l’accés al campus de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès. La protesta, organitzada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), l’Organització Juvenil Socialistes (OJS), UAB per Palestina i el Partit Revolucionari de les Treballadores han fet servir contenidors i mobiliari per muntar barricades i bloquejar els principals accessos per carretera i tren a la universitat, però també han fet piquets a les facultats amb la voluntat d’aturar l’activitat a la universitat durant tot el dia.
Afectacions al transport públic
Renfe ha informat que s’han suprimit diversos trens de Rodalies a causa de la vaga. A l’R1 s’ha suprimit el tren que sortia de Blanes a les 7.42 amb destinació l’Hospitalet de Llobregat, mentre que a l’R3 el tren amb origen Vic de les 6.27 amb destinació a la Garriga també s’ha eliminat. En total, s’han suprimit una desena de trens, segons Renfe, que parla de “supressions puntuals”. També hi ha retards a l’R8, l’R4, l’R2 Sud o l’R11. La Generalitat ha decretat serveis mínims del 66% a tot el transport públic.
Tren 25618 Blanes 7.42 h – L’Hospitalet 9.17 h , suprimit degut a la vaga convocada. La següent circulació prevista és a les 7.53 h.— R1 Rodalies 🤖 (@rod1cat) October 15, 2025
Tren 77312 amb origen Vic 6.27 h – La Garriga 6.56 h suprimit degut a la vaga. La següent circulació prevista 8.57 h— R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) October 15, 2025
Afectacions a les carreteres
L’Ajuntament de Barcelona ha informat d’un tall a la ronda Litoral, a l’altura de Sants-Montjuïc, en tots dos sentits de la marxa, per una manifestació amb motiu de la vaga. Hi ha diversos quilòmetres de retencions. L’afectació al trànsit és més gran a causa d’un accident. La Gran Via de les Corts Catalanes també està tallada a l’altura de la plaça Ildefons Cerdà.
⚫ Tallada la ronda Litoral a la Zona Franca en sentit Besòs per #manifestació #SCT #rondes pic.twitter.com/IpqkDhi7QI— Trànsit (@transit) October 15, 2025
A l’AP-7 una protesta ha tallat diversos carrils a Llinars del Vallès i Cardedeu per la vaga. Durant un parell d’hores només hi ha hagut un carril obert en cada direcció i la protesta ha provocat almenys cinc quilòmetres de retencions entre Llinars del Vallès i Cardedeu, en sentit sud; i entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, en sentit nord. Cap a les 9.00 el trànsit s’ha normalitzat. Una altra manifestació ha tallat també l’A-2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit sud.