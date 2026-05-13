L’Audiència de Barcelona ha obligat a reobrir la causa per l’ús de gas pebre dels Mossos d’Esquadra durant una protesta proPalestina a l’estació de Sants de Barcelona del passat 15 d’octubre. Amb això l’ens judicial anul·la la decisió que va prendre la plaça 6 de la secció d’instrucció del tribunal d’instància de Barcelona en la qual no s’admetia a tràmit la querella que diversos col·lectius i sis persones afectades per l’actuació policial van presentar contra el cos de Mossos d’Esquadra. Tal com ha recollit l’ACN, l’Audiència assegura que hi ha “indicis relacionals” d’una utilització “desproporcionada” d’aquest recurs policial el qual fins i tot el cos de Mossos d’Esquadra admet que es tracta d’un “instrument perillós” en un informe enviat al Parlament per part de la policia catalana. L’Audiència de Barcelona va més enllà i assenyala que és plausible que les lesions denunciades en el cas puguin ser “a conseqüència de l’actuació policial”.
La querella presentada per diverses entitats es va arxivar i el mes de febrer les mateixes entitats van recórrer contra la sentència i, paral·lelament van presentar un recurs a la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública per exigir que Interior faci públic el protocol d’ús d’aquesta eina.
La utilització del gas pebre a la concentració propalestina
L’actuació policial dels Mossos d’Esquadra durant la vaga general 15 d’octubre en solidaritat amb Palestina. Segons les entitats socials la policia catalana va fer un ús “indiscriminat” de gas pebre al voltant de l’estació de Sants de Barcelona en una actuació policial que van qualificar de “desproporcionada”. De fet, denuncien que l’actuació del cos de Mossos d’Esquadra va vulnerar drets ciutadans i protocols policials.
Al febrer entitats socials, sindicals i de drets humans -Alerta Solidària, CGT Catalunya, la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), la Coordinadora Obrera Sindical, Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya), Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, La Intersindical, la Plataforma Antirepressiva de Barcelona i el Sindicat de Llogateres de Catalunya- van unir-se en un comunicat en el qual exigien al Departament d’Interior la prohibició d’aquesta eina assegurant que és “una arma lesiva i no selectiva” i que vulnera els drets fonamentals i coacciona la protesta pacífica.