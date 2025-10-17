Entitats socials collen els Mossos per l’ús “indiscriminat” de gas pebre a Sants

Els Mossos d’Esquadra estan a l’ull de l’huracà després de la seva actuació a Barcelona durant la vaga general del 15 d’octubre en solidaritat amb Palestina. Diverses entitats socials s’han unit per reclamar explicacions al Departament d’Interior i als Mossos d’Esquadra sobre l’actuació policial de dimecres passat. El pal de paller de les demandes dels col·lectius és l’ús “indiscriminat” de gas pebre al voltant de l’estació de Sants de Barcelona. Activistes propalestins, sindicalistes i advocats asseguren que l’actuació de la policia catalana va ser “desproporcionada” i denuncien que els agents van vulnerar drets ciutadans i protocols policials.
Prou Complicitat amb Israel, Boicot ICL, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, els sindicats convocants de la vaga general de dimecres i Som Defensores han denunciat que l’actuació policial va comportar vulneracions greus de protocols i drets fonamentals i han demanat responsabilitats a la consellera d’Interior, Núria Parlon, i al director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero
L’anàlisi feta per la xarxa de monitoratge Som Defensores, integrada per Irídia i Novact, assenyala que es va utilitzar el gas pebre sense previ avís i contra persones que seien pacíficament, un fet que asseguren que posava “en risc la seva integritat física i vulnerant el dret de reunió”. Destaquen que no va haver-hi un ús progressiu de la força i es va optar per una solució agressiva. Anaïs Franquesa, advocada, alerta que “és molt preocupant que l’ús del gas pebre s’estigui convertint en la primera opció dels agents antiavalots, prescindint totalment dels principis de necessitat, proporcionalitat i pertinença que han de guiar les seves actuacions”.
El gas pebre no és l’única crítica
Els organitzadors de la vaga assenyalen que prop de 40 persones van haver de rebre atenció sanitària a prop de l’estació de Sants després de les càrregues policials amb esprai pebre i cops de porra. Destaquen que la majoria de les atencions van ser principalment per irritacions als ulls i ceguesa momentània, i detallen que en alguns casos aquesta pèrdua de visió va durar hores i que unes 20 persones van patir irritacions a la gola, la cara i diverses parts del cos, dolors que van durar diverses hores. A més, assenyalen que l’endemà una manifestant també va patir molèsties a les mans per l’actuació policial. A més, des de l’organització de la vaga destaquen que dues persones que van patir l’actuació policial i van necessitar assistència mèdia eren asmàtiques mentre que una persona va haver de ser traslladada a urgències per una reacció al·lèrgica al gas i diverses persones van patir contusions sense fractura, amb ferides de gravetat i possibles hematomes per l’ús de la defensa dels Mossos i una persona va haver de ser atesa per un atac d’ansietat i una altra per una contusió cranial.
L’actuació policial també es va posar en dubte davant de la falta d’identificació policial. “L’ús d’armilles sense el NOP a l’esquena és cada vegada més habitual, malgrat les reiterades denúncies, i dificulta la rendició de comptes en cas de males praxis policials”, ha denunciat un Franquesa que també ha assenyalat que els agents es passaven els pots de gas pebre per evitar la identificació. A més, els organitzadors també denuncien que l’actuació policial davant del Consolat d’Israel va evitar el dret de reunió pacífica amb la utilització del gas, els carrusels i les càrregues policials. “L’actuació no només va ser desproporcionada, sinó que va agreujar la situació”, denuncien