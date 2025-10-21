El govern de Salvador Illa defensa l’actuació amb gas pebre per part dels Mossos d’Esquadra dimecres passat en el marc de les manifestacions durant la vaga general contra el genocidi de Gaza. Pendents de la compareixença davant el Parlament de la consellera d’Interior, Núria Parlon, per donar explicacions sobre l’actuació dels Mossos en les manifestacions propalestines, aquest dimarts, la portaveu de l’executiu català, Sílvia Paneque, ja ha avançat que el Govern està del costat dels agents i de les decisions que van prendre. En concret, per defensar l’actuació policial, Paneque assegura que es va procedir d’acord amb el “criteri tècnic” que “sempre” fan servir els agents durant les manifestacions.
En aquest sentit, la portaveu del Govern i consellera ha volgut deixar clar que “se’n refien” dels “criteris” policials dels Mossos a l’hora d’actuar: “Interior es deixa guiar, i així ha de ser, pels criteris tècnics i professionals dels Mossos d’esquadra. El dret a manifestació està completament recollit, però el bon funcionament del transport públic s’ha de garantir i això és el que van fer els Mossos”, ha conclòs Paneque, justificant així l’actuació dels agents d’aquells dies. Una argumentació, doncs, que ja deixa entreveure el posicionament que tindrà la consellera Parlon en la seva compareixença davant els diputats del Parlament.
Parlon, en el punt de mira
La responsable de la cartera d’interior compareixerà a la comissió d’Interior del Parlament després que Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP hagin registrat una petició per forçar-la a fer-ho. Tots tres grups parlamentaris demanen a la consellera Parlon que faci públic el protocol d’ús del gas pebre. De moment, però, des del Govern ja justifiquen l’actuació dels Mossos en la concentració de Sants durant la vaga del passat dimecres 15 d’octubre amb “criteris tècnics”. D’altra banda, segons apunten fonts de la Mesa a l’Agència Catalana de Notícies, que s’ha reunit aquest dimarts telemàticament, el president del Parlament, Josep Rull, ha parlat tant amb la consellera Parlon com amb la CUP després que els anticapitalistes demanessin empara a la Mesa perquè, ja que diputat Xavi Pellicer va ser un dels afectats per les actuacions policials. Les mateixes fonts apunten que Rull i la consellera d’Interior han acordat que el president de la cambra li enviarà una comunicació formal en nom del Parlament.