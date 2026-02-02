El Departament d’Interior, dirigit per la consellera Núria Parlon, afirma que està revisant l’ús del gas pebre amb l’objectiu “d’optimitzar-ne l’aplicació, reduir-ne el caràcter lesiu i ajustar-lo als estàndards internacionals d’utilització proporcional de la força”. Així es desprèn d’una resposta parlamentària de la conselleria a una pregunta formulada pels Comuns, a la qual ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies (ACN). En aquesta mateixa resposta s’apunta que, un cop finalitzi la revisió oficial, es publicarà una instrucció tècnica específica per l’ús del gas pebre per part de la policia catalana.
Malgrat les crítiques de les entitats socials, el Govern torna a justificar haver fet servir aquest gas en les protestes en suport a Gaza i als activistes de la Flotilla de l’octubre passat i ha assegurat que, en el moment de tancament de l’operatiu policial d’aquells dies, no es va tenir constància de cap persona lesionada a causa de l’esprai. En aquest sentit, la conselleria d’Interior insisteix també que el gas pebre és una de les eines “menys lesives” de què disposen els Mossos d’Esquadra per garantir el manteniment de l’ordre públic i ha remarcat que el seu ús està limitat a unitats concretes com la BRIMO, l’ARRO i el Grup Especial d’Intervenció. També apunten que el seu ús està sotmès als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.
Les protestes en suport a Palestina
La intervenció de la policia amb gas pebre en les manifestacions del passat mes d’octubre en suport al poble palestí ha estat molt criticada per diverses entitats socials i formacions polítiques. Tal com ja han expressat en diverses ocasions, però, el Govern assegura que l’ús d’aquesta eina per part dels Mossos estava justificada. En aquesta mateixa resposta parlamentària, el Departament d’Interior ha argumentat que va respondre a “agressions directes contra les línies policials, llançament d’objectes contundents, barricades amb foc i intents reiterats de trencar els cordons policials”, i que va ser autoritzat des del centre de coordinació del dispositiu com a decisió tècnica operativa davant d’una situació d’urgència. Així doncs, la conselleria apunta que els informes policials han conclòs que les actuacions “es van ajustar a dret”.