Entitats socials, sindicals i de drets humans -Alerta Solidària, CGT Catalunya, la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), la Coordinadora Obrera Sindical, Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya), Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, La Intersindical, la Plataforma Antirepressiva de Barcelona i el Sindicat de Llogateres de Catalunya- han presentat un manifest en el qual s’exigeix al Govern una moratòria immediata i la posterior prohibició de l’ús del gas pebre per part dels Mossos d’Esquadra. En el comunicat, els signats denuncien que és “una arma lesiva i no selectiva” i que vulnera els drets fonamentals i coacciona la protesta pacífica. Aquesta demanda posa pressió al Govern que ja va estar entre l’espasa i la paret després del seu ús en les mobilitzacions d’octubre de 2025 en el marc de la vaga general per Palestina.
Precisament l’ús del gas pebre per part dels Mossos durant la vaga general per Palestina va fer que aquestes entitats presentessin una querella contra els Mossos el passat mes de desembre, una querella que es va arxiva i que ara les entitats han recorregut. A més, les mateixes entitats han presentat un recurs a la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública per exigir que Interior faci públic el protocol d’ús d’aquesta eina.
En declaracions recollides per l’ACN Cèlia Carbonell Cassanyes, membre portaveu de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, ha volgut recordar que des de l’Estat espanyol segueixen havent-hi “complicitats” amb Israel i ha criticat que la resposta del Govern fos un “auge de la repressió i la violència” per part dels cossos policials. Les entitats, de fet, denuncien que la utilització del gas pebre per part dels Mossos es va fer contra activistes “assegudes pacíficament a terra” en la manifestació amb l’objectiu “de dividir-la en dos”. Denuncien que “la majoria de persones exposades al gas pebre van renunciar a l’exercici del dret de manifestació” i que hi havia “professionals de la informació” entre els afectats.
Els efectes del gas pebre
L’advocada i coordinadora d’Irídia, Anaïs Franquesa, ha alertat que la utilització de gas pebre per part dels cossos policials té una afectació directa sobre els drets fonamentals dels manifestants i es vulnera “el dret a reunió, a manifestació, el dret a vaga i també la llibertat d’informació”. De fet, Franquesa assenyala que la utilització d’aquesta eina per part dels cossos policials no és “proporcional ni necessari” i que no es tracta pas d’una arma inofensiva, ja que els efectes que té suposa que les lesions greus puguin, com cremor i dolor als palmells de les mans i a les plantes dels peus, coïssor i dificultats respiratòries, fatiga visual, hipersensibilitat i migranyes, manifestar-se fins a 33 dies després de l’exposició.