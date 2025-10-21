“El carril del mig? No, gràcies. Alguns conductors pensen que el carril del mig és com casa seva: còmode, tranquil i per quedar-s’hi tota l’estona”. Així ho anuncien els Mossos d’Esquadra de Trànsit, en un vídeo que han difós a les xarxes socials de la policia catalana i del Servei Català de Trànsit. És un avís a navegants davant una de les xacres que més solleva els conductors de la xarxa viària catalana, els que circulen per costum i sense motiu pel carril del mig. Una tendència que ha anat a l’alça en els darrers anys, només comparable al desús dels intermitents o els malentesos a les rotondes.
De fet, les respostes a la piulada dels Mossos són la prova del nou de com d’esverats n’estan els conductors davant la propagació trepidant dels conductors que van pel carril del mig. En canvi, tot i que els Mossos han decidit posar fil a l’agulla i començar una ofensiva per acabar amb aquesta mena de conduccions, amb vehicles espiells, de l’helicòpter de trànsit i drons, les sancions són poques en proporció als xofers que han agafat aquest mal costum.
Segons dades del Servei Català de Trànsit a les quals ha tingut accés El Món, durant el 2024 els Mossos només van obrir 130 expedients per circular pel carril del mig. En canvi, per avançaments per la dreta, la xifra es multiplica més que generosament, amb 1.520 denúncies. La multa per circular pel carril del mig és de 200 euros. Tot i les poques sancions, el vídeo dels Mossos de trànsit avisa: “Circular pel carril del mig no és més segur, al contrari; i és una infracció de trànsit”.
Les curioses dades de sis mesos
Els Mossos tenen actualitzada la xifra global de multes per aquesta infracció al llarg de tot el 2024. Però, si es volen les dades amb el detall del tipus de via, de moment només les tenen fins al juny. D’aquesta manera, els expedients oberts per circular pel carril central “en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontínues, sense que això es degui a un avançament ni un canvi de sentit cap a l’esquerra” del mes de gener a juny de 2024 van ser de 58. Una xifra prou inferior en el mateix espai de temps de l’any 2023, que es va enfilar a 82, en només sis mesos.
Trànsit també destaca, a preguntes d’El Món, que la majoria d’aquests expedients s’han obert a l’AP7. El primer semestre de 2024, dels 58 expedients oberts, 26 corresponen a l’AP7. Si fa o no fa, com el mateix període de 2023, que de 82 expedients, 56 corresponen a aquesta autovia, una de les més transitades conjuntament amb l’A2, i que la gratuïtat dels peatges n’ha fet augmentar la demanda i el volum de vehicles en circulació. Pel que fa als avançaments per la dreta, els Mossos sí que fan l’agost. Com a mostra, durant el primer semestre de 2024 van obrir 678 expedients, 88 dels quals a l’AP7. El 2023, la xifra pel mateix període va ser de 552, de les quals 55 van ser també incoades a l’AP7.
Justificació de radars
Per altra banda, aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit va presentar un estudi segons el qual els radars fixos de velocitat a les carreteres catalanes van reduir un 31% els accidents de trànsit amb ferits i un 20% els accidents amb ferits greus o morts entre el 2002 i el 2023. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, i la consellera d’Interior, Núria Parlon, es vantaven de l’eficàcia d’aquests radars.
Tot plegat són els números d’un estudi encarregat per Interior que, a més, conclou que la reducció arriba al 50% a partir del dotzè any de la seva instal·lació i no provoca més accidents abans o després del radar. Així, en total, s’haurien evitat uns 1.610 accidents amb ferits greus, 372 dels quals amb víctimes greus o mortals. Actualment, hi ha 131 radars de velocitat fixos de punt senyalitzats, que són els que s’han analitzat.