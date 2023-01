Els vehicles abandonats a l’AP-7, un problema inesperat per a Trànsit

El Servei Català de Trànsit (SCT) treballa des de fa mesos amb un problema inesperat sorgit després de l’eliminació dels peatges de l’AP-7: els vehicles sinistrats que queden abandonats al voral de la carretera perquè ningú els reclama. La fi de la concessió d’Abertis, que estava obligada per contracte a retirar els vehicles, ha deixat al descobert una problemàtica més habitual del que es pensava.

L’SCT licitarà aviat un nou contracte per a empreses d’assistència en carretera que permeti retirar amb celeritat els vehicles sinistrats o avariats que no tinguin inclòs el servei de grua a la seva assegurança, segons han explicat fonts de l’organisme a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Fins ara han anat trampejant la situació amb contractes menors, però l’augment dels accidents i les avaries ha desbordat totes les previsions.

Retirar els vehicles abandonats és més complex del que sembla

Retirar un vehicle que no té servei de grua a l’assegurança és un procediment més complex del que sembla i acostuma a crear més embussos i cues. Hi ha casos en què els vehicles queden abandonats durant setmanes o fins i tot mesos perquè ningú se’n fa càrrec. Un exemple és un cotxe que fa mesos que està estacionat al lateral de l’AP-7 a l’altura de Gelida.

L’augment de trànsit ha creat un problema inesperat a l’AP-7 amb els vehicles abandonats / ACN

A l’estiu, Trànsit va signar dos contractes menors amb empreses de grues per cobrir dos trams de l’autopista, el que va de Vilafranca fins a Cerdanyola del Vallès i que uneix Sant Celoni amb Vilafranca, però es van acabar al setembre i no s’han renovat. “En aquests moments s’està treballant en un nou contracte que cobrirà tota l’autopista” que inclourà “els vehicles lleugers – de menys de 3.500 quilos – i també els pesants”, segons l’SCT.

El sindicat policial SAP-Fepol ha enviat una queixa formal al director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, per reclamar un protocol específic per gestionar la retirada de vehicles abandonats. La resposta de l’SCT ha estat recordar que el protocol ja existeix –el que es va signar amb Abertis l’any 2012, però que actualment es troba en “fase de revisió i actualització amb motiu de l’alliberament dels peatges el setembre del 2021”.

Com funciona la retirada de vehicles de l’AP-7?

Segons explica l’SCT, quan hi ha un cotxe al voral de l’autopista que s’ha de retirar amb la grua, el Centre d’Informació Viària de Catalunya (Civicat) contacta amb l’àrea regional corresponent i activa el protocol vigent. En els casos d’accident, els Mossos contacten amb el titular del vehicle perquè la seva assegurança s’encarregui de tot. En el cas de no tenir assegurança, la policia catalana treballa amb algunes companyies de grues que poden encarregar-se de retirar-lo i després liquiden la factura.

Però en casos com un vehicle robat o que no tingui un propietari clar, el vehicle simplement s’aparta de la carretera perquè no sigui perillós per la resta de conductors i s’activa un segon protocol. Els Mossos aixequen una acta i envien un requeriment al propietari. “A vegades també passa que el cotxe s’ha venut, però no s’ha fet correctament el canvi de nom i això dificulta el procés”, justifiquen des dels Mossos. “Hi ha múltiples variables que poden allargar els tempos”.