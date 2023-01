Catalunya tanca el 2022 amb 157 morts a la carretera

Catalunya ha tancat l’any 2022 amb 142 accidents greus que han deixat un balanç de 157 morts, un 10% menys que el 2019, segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT). L’any anterior a la pandèmia, el més semblant a l’actual per l’absència de restriccions, es van registrar 175 morts en 161 accidents a les carreteres catalanes. Si a les víctimes mortals s’hi afegeixen els ferits greus o molt greus, el total de 865 persones afectades, un 9% menys que el 2019.

L’AP-7 encapçala un any més el rànquing de carreteres amb més víctimes mortals amb un total de 24 morts i un 15% del total d’accidents greus a causa de l’augment del trànsit per l’eliminació dels peatges. La segona via amb més sinistres mortals és l’N-260, amb set, seguida de l’A-2 i la C-35, amb sis cadascuna.

El 76% de les víctimes mortals han estat homes (119) –dels quals 102 eren conductors, tres passatgers i 14 vianants– i el 24% restant dones (38) –18 conductores, 15 passatgeres i quatre vianants–. Per franges d’edat, la que ha registrat més morts ha estat la de 55 a 64 anys, amb 31 víctimes mortals, un 55% més que el 2019, seguida de la de 35-44 anys, amb 30 morts i un 30,4% més que fa tres anys. També s’ha produït un augment en els joves d’entre 15 a 24 anys, que han passat de 18 a 22 morts, un 22,2% més.

Es manté estable la mortalitat en els col·lectius més vulnerables

Dels 157 morts a les carreteres catalanes, 68 formaven part dels anomenats col·lectius més vulnerables, una menys que el 2019: 42 eren motoristes, vuit ciclistes i 18 vianants. Un usuari d’un vehicle de mobilitat personal va morir a la carretera l’any passat tot i que tenen prohibit circular-hi. Les víctimes mortals dels col·lectius vulnerables suposen el 44% del total. En el cas dels motoristes, el 46% ha patit l’accident mentre conduïen sols i més de la meitat de les víctimes es van registrar els mesos d’abril, maig, juliol i setembre. Pel que fa als vianants, hi ha hagut sis morts més que el 2019, amb un total de 18.