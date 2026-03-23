Gairebé nou multes al dia per circular pel carril del mig. Són les dades del Servei Català de Trànsit, comunicades a petició d’El Món, sobre una de les infraccions més visibles a la xarxa viària catalana. En total, els Mossos d’Esquadra adscrits a Trànsit van denunciar l’any passat 3.150 vehicles, entre turismes, camions, tràilers i vehicles especials, per no circular per on toca i entorpir la marxa de la resta d’usuaris de les vies. Una xifra notablement inferior a la de l’any 2024, any en què hi va haver 4.140 multes d’aquesta mena, però força superior a les del 2023, que van ser un total de 2.566.
Pel que fa a les denúncies per avançar per la dreta van ser 1.182. Una dada sensiblement inferior a les 1.553 del 2024 i força similar a les 1.165 del 2023, però inferior a les 1.374 de l’any 2022. Els Mossos distingeixen fins a vuit tipus d’infraccions de trànsit per circular per on no toca. En aquest sentit, els Mossos insisteixen que el carril del mig no és un carril de circulació rodada sinó que sempre cal circular pel carril de la dreta. El carril del mig només és per avançar, o quan el de la dreta estigui ple, per facilitar la incorporació d’altres vehicles o bé si hi ha obres o un obstacle.
Fins a vuit tipus de sancions
Els policies de Trànsit distingeixen fins a vuit tipus de denúncies per circular pel carril del mig. En diuen “opcions legals” i es distingeixen pel tipus de vehicle, per si és una via urbana o no, per tipus de via, o bé per la perillositat en el moment de cometre la infracció. En primer terme, durant el 2025, els Mossos van denunciar 108 vehicles per circular pel carril central, en vies de doble sentit i tres carrils “sense que això es degui a un avançament un canvi de direcció cap a l’esquerra”. Però els que s’emporten la palma són els conductors que circulen per un “carril diferent del que hi ha més a la dreta entorpint la circulació dels altres vehicles que el segueixen, en una calçada amb més d’un carril en un mateix sentit de la via”. En total, van denunciar 2.156 vehicles, una xifra inferior als 3.384 del 2024 i prou superior a les 1.975 del 2023.
Els camions, també
Els camions i vehicles pesants o especials també han estat denunciats pels Mossos d’Esquadra. En concret, han estat sancionats 324 vehicles amb més de 3.500 de pes màxim autoritzat que circulaven per calçades de més de tres carrils i que circulaven per un carril que no era el situat més a la dreta. Un nombre lleugerament inferior als 371 del 2024 i per sobre dels 217 del 2023. Els vehicles especials que cometien la mateixa infracció van ser quatre durant tot el 2025, dos menys que els sis de 2024 i tres menys que els set de 2023.
Pel que fa als vehicles amb més de set metres de llargada, els Mossos en van denunciar 146 per no anar pel carril de la dreta sense causa justificada. Així mateix, van denunciar 41 vehicles de més de 3.500 quilos de pes màxim autoritzat per circular pel carril del mig i entorpir la marxa normal dels altres vehicles de la via.
Avançaments per la dreta
Aquesta situació de vehicles que circulaven pel carril del mig té una derivada que alimenta el calaix dels Mossos: els avançaments per la dreta. Segons l’estadística de Trànsit, els agents de Trànsit van denunciar 1.121 vehicles per avançar per la dreta. Una xifra prou proporcional respecte a la dels darrers cinc anys. Així, el 2020, van ser 1.018; 1.444, el 2021; 1.318, el 2022; 1.115 el 2023 i 1.485 el 2024. Dins els avançaments per la dreta cal afegir altres modalitats de sancions. En concret, 37 denúncies per avançar per la dreta sense que hi hagi prou espai lliure per fer-ho; o 16 avançaments que es van fer “sense adoptar les màximes precaucions” i 8 denunciats per “posar en perill la resta d’usuaris” dins un “poblat”.