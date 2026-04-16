Sis de cada 10 multes de trànsit que es posen a Catalunya a ciutadans estrangers queden sense pagar. Ho recull una informació de l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Concretament, entre els anys 2023 i 2025, dels 4,3 milions de sancions, 426.030 corresponen a persones que viuen fora de les fronteres de l’Estat. El 58,3%, prop de sis de cada deu, no han estat abonades. L’any passat, l’impagament per part dels ciutadans que viuen fora de l’Estat espanyol s’enfila fins al 63,8%. En els anys analitzats, el percentatge d’estrangers que no paga les multes no baixa mai de la meitat. En el cas dels ciutadans de l’Estat, els impagaments se situen en el 34%.
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, explica que tenen un sistema de cobrament a estrangers a través d’una empresa. La multa s’envia als titulars dels vehicles en el seu idioma i, de vegades, des del mateix país. “Això fa que la persona que rep la multa se senti una mica més interpel·lada”, valora Lamiel en declaracions a l’ACN. Tot i que sis de cada deu estrangers multats no paguen, Lamiel considera que amb el mètode que té el SCT es recupera un “import destacable” de les sancions.
No obstant això, el director del SCT reconeix que en el cas dels estrangers que viuen fora de l’Estat no es recorre a la via executiva, només a la voluntària, perquè contactar amb les hisendes de cada país “necessita tota una sèrie de tràmits que són cars i que no són fàcils”.
El 36,4% dels ciutadans no paguen en la via voluntària
En l’àmbit general, més d’un terç de les multes que es van imposar entre el 2023 i el 2025 no es van pagar voluntàriament. Amb dades del mes passat facilitades per Trànsit a l’ACN, el nombre d’expedients sancionadors va ser de 4.366.260, dels quals s’han pagat per la via voluntària 2.779.081.
En canvi, el 36,4% dels conductors multats no van abonar els imports de les més d’un milió i mig de multes restants. Quan això passa, Trànsit obre la via executiva i els expedients passen a mans de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), l’òrgan de la Generalitat que s’ocupa de fer els cobraments. Això només es fa en el cas dels ciutadans domiciliats a l’Estat.