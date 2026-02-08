El tram tallat a l’AP7 en sentit sud obrirà al trànsit a les tres de la matinada d’aquest dilluns, 9 de febrer, ha confirmat el Servei Català de Trànsit. La circulació a l’autopista es va haver d’aturar per l’esfondrament i posterior reparació del talús que va causar l’accident ferroviari mortal de Gelida fa dues setmanes.
En declaracions als mitjans, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assegurat que els tres carrils de circulació recuperaran la normalitat gràcies al treball “ingent i constant” realitzat en col·laboració amb el Ministeri de Transports. Alhora, Lamiel ha valorat positivament l’estratègia que ha permès desviar el flux de vehicles cap a itineraris alternatius com la C-32, la B-24 i l’A-2.
Retirada dels cons a la nit
En aquests moments, els operaris treballen en el pavimentat. Amb posterioritat, la zona es pintarà amb la idea que els cons i filtres es puguin treure aquesta nit. Lamiel, ha justificat l’horari de reobertura per tractar-se d’una “hora vall”, adequada per gestionar un trànsit “important” en un tram de tres carrils amb un límit de velocitat de 120 quilòmetres per hora.
El tall de l’AP-7 es va produir per l’esfondrament del talús que va causar l’accident de Gelida en la línia R4 en el qual va morir un jove maquinista en pràctiques i altres 37 persones van resultar ferides. Amb posterioritat, i després que s’obrís un carril de l’autopista en sentit sud, el ministeri espanyol de Transports va ordenar paralitzar de nou el trànsit pels estralls que causaven les obres per estabilitzar el talús esfondrat.
Situació “molt singular” segons el Servei Català de Trànsit
Per a Lamiel, la situació que es viu ara a Catalunya en l’àmbit de les infraestructures és “molt singular”, ja que ha coincidit el tall de l’AP-7 amb el caos de Rodalies i el bloqueig de mercaderies del Port de Barcelona.