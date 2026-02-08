El tramo cerrado en la AP7 en sentido sur se abrirá al tráfico a las tres de la madrugada de este lunes, 9 de febrero, ha confirmado el Servei Català de Trànsit. La circulación en la autopista tuvo que detenerse por el colapso y posterior reparación del talud que causó el accidente ferroviario mortal de Gelida hace dos semanas.

En declaraciones a los medios, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha asegurado que los tres carriles de circulación recuperarán la normalidad gracias al trabajo «ingente y constante» realizado en colaboración con el Ministerio de Transportes. Al mismo tiempo, Lamiel ha valorado positivamente la estrategia que ha permitido desviar el flujo de vehículos hacia itinerarios alternativos como la C-32, la B-24 y la A-2.

Personal de Renfe, al lado de la locomotora accidentada en Gelida / ACN

Retirada de los conos por la noche

En estos momentos, los operarios trabajan en el pavimentado. Posteriormente, la zona será pintada con la idea de que los conos y filtros puedan retirarse esta noche. Lamiel ha justificado el horario de reapertura por tratarse de una «hora valle», adecuada para gestionar un tráfico «importante» en un tramo de tres carriles con un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora.

El corte de la AP-7 se produjo por el colapso del talud que causó el accidente de Gelida en la línea R4 en el cual murió un joven maquinista en prácticas y otras 37 personas resultaron heridas. Posteriormente, y después de que se abriera un carril de la autopista en sentido sur, el ministerio español de Transportes ordenó paralizar de nuevo el tráfico por los estragos que causaban las obras para estabilizar el talud colapsado.

Situación «muy singular» según el Servei Català de Trànsit

Para Lamiel, la situación que se vive ahora en Cataluña en el ámbito de las infraestructuras es «muy singular», ya que ha coincidido el corte de la AP-7 con el caos de Rodalies y el bloqueo de mercancías del Puerto de Barcelona.