L’AP-7 cerrada durante días por el accidente en Gelida

Los efectos del accidente ferroviario en Gelida se notan más allá de la red catalana de Rodalies. El Servei Català de Trànsit ha efectuado un cierre de la circulación en la AP-7 por los peligros derivados del suceso. El corte, que está operativo desde las tres y media de la tarde, se encuentra a la altura de Martorell, y afecta solo la circulación por la arteria catalana en sentido sur. Según el director de tráfico, Ramon Lamiel, la intervención se ha producido a instancias del gobierno español, con el objetivo de mantener «la seguridad en la vía». «Había algún riesgo de derrumbe», ha señalado.

El corte, según Lamiel, se mantendrá activo más allá del día de hoy. De hecho, el Ministerio de Transportes había solicitado en principio detener la circulación en la vía en ambos sentidos, si bien finalmente se ha acordado mantener el tráfico en sentido norte para evitar una «restricción total» de la movilidad, dado que el servicio de Rodalies está todavía detenido. Para evitar los riesgos de derrumbe asociados al accidente, las autoridades deberán extraer el tren siniestrado en las próximas horas. Posteriormente, el próximo jueves, los expertos de Trànsit realizarán una nueva peritación para valorar la seguridad de la zona. Entonces, con toda la exploración realizada, se podrá concretar cuánto tiempo permanecerá cerrada la autopista catalana.

Varios bomberos en la zona del tren accidentado en Gelida / ACN

Afectaciones durante toda la jornada

De esta manera, el accidente de la pasada madrugada en Gelida, que se produjo cuando el muro que sostenía un talud cayó sobre la cabina de un tren de Rodalies, ya ha detenido buena parte de la circulación en la zona afectada. Desde la primera hora de la mañana, la circulación de Rodalies ha permanecido congelada, mientras Protección Civil revisa el conjunto de la red ferroviaria en busca de otras incidencias similares, estructuras en mal estado o afectadas por las intensas precipitaciones de los últimos días. Según ha anunciado el ministro del ramo, Oscar Puente, otro muro ha cedido en Pineda de Mar bajo el peso de las lluvias, en este caso sin tener que lamentar ninguna incidencia.