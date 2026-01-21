L’AP-7 quedarà tallada durant dies a causa de l’accident a Gelida

Els efectes de l’accident ferroviari a Gelida es noten més enllà de la xarxa catalana de Rodalies. El Servei Català de Trànsit ha efectuat un tancament de la circulació a l’AP-7 pels perills derivats del succés. El tall, que estarà operatiu a partir de les 6 de la tarda, s’efectuarà a l’altura de Martorell, i afectarà només la circulació per l’artèria catalana en sentit sud. Segons el director de trànsit, Ramon Lamiel, la intervenció s’ha produït a instància del govern espanyol, amb l’objectiu de mantenir “la seguretat a la via”. “Hi havia algun risc d’esfondrament”, ha assenyalat.
El tall, segons Lamiel, es mantindrà actiu més enllà del dia d’avui. De fet, el Ministeri de Transports havia demanat en principi aturar la circulació a la via en tots dos sentit, si bé finalment s’ha acordat mantenir el trànsit en sentit nord per evitar una “restricció total” de la mobilitat, atès que el servei de Rodalies està encara aturat. Per evitar els riscos d’esfondrament associats a l’accident, les autoritats hauran d’extraure el tren sinistrat en les pròximes hores. Posteriorment, el pròxim dijous, els experts de Trànsit faran un nou peritatge per valorar la seguretat de la zona. Llavors, amb tota l’exploració realitzada, es podrà concretar quant de temps romandrà tancada l’autopista catalana.
Afectacions durant tota la jornada
D’aquesta manera, l’accident de la passada matinada a Gelida, que es va produir quan el mur que sostenia un talús va caure sobre la cabina d’un tren de Rodalies, ja ha aturat bona part de la circulació a la zona afectada. D’ençà de la primera hora del matí, la circulació de Rodalies ha romàs congelada, mentre Protecció Civil revisa el conjunt de la xarxa ferroviària a la cerca d’altres incidències similars, estructures en mal estat o afectades per les precipitacions intenses de les darreres jornades. Segons ha anunciat el ministre del ram, Oscar Puente, un altre mur ha cedit a Pineda de Mar sota el pes dels aiguats, en aquest cas sense haver de lamentar cap incidència.