El ministeri espanyol de Transports espera recuperar la circulació en la línia R4 de Rodalies i el tram de l’autopista AP-7 el pròxim dilluns. Es tracta, cal recordar, de les dues vies més afectades pel despreniment del mur d’un talús a Gelida que va causar el col·lapse ferroviari. Així ho ha avançat el secretari d’Estat de Transport, José Antonio Santano, en una publicació en el seu compte de la xarxa social Twitter, ara coneguda com a X. En la piulada, que fa servir per lloar la tasca dels operaris d’Adif que treballen per recuperar el servei en dos dels punts més negres de la crisi de les darreres setmanes, sosté que “si tot segueix segons el previst”, la setmana vinent començarà amb unes primeres semblances de normalitat al transport del Principat.
Santano, cal recordar, ha estat el perfil triat pel ministeri que dirigeix Óscar Puente per prendre el control de la crisi davant la Generalitat. Va viatjar a Catalunya per mantenir la primera compareixença conjunta entre Estat i Govern, amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, només uns dies després de l’inici del col·lapse ferroviari; i ha guanyat protagonisme des de llavors. Ara, confirma els “avenços” en la reparació dels punts afectats, que han motivat els talls de dues de les principals vies que articulen la mobilitat catalana. Val a dir que el discurs del secretari d’Estat ha estat més optimisme que els darrers dies, especialment pel que fa a l’AP-7: fins al passat dijous, situava la reobertura de l’autopista en algun punt de “la pròxima setmana”.
Qüestió de finançament
Més enllà de les reparacions, experts, societat civil i teixit empresarial català han fet servir la crisi per collar la Moncloa perquè reverteixi els forats de finançament que pateixen les infraestructures tant viàries com ferroviàries del país. Sense anar més lluny, la Cambra de Comerç de Barcelona va xifrar, en un recent estudi, la inversió necessària per revifar el sistema ferroviari en 1.000 milions d’euros l’any fins al 2030; més del doble del que s’ha dedicat cada curs d’ençà de l’entrada en vigor del Pla Rodalies, l’any 2020. En declaracions a Món Economia, per altra banda, diversos especialistes en infraestructures van assenyalar al mal manteniment i la manca de recursos dedicada a l’AP-7 en els últims cinc anys, des de la fi de la concessió de la via a Autopistas – Abertis i la irrupció de l’Estat com a gestor.