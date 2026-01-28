L’AP-7, tallada de nou a Gelida per les obres del talús esfondrat

El col·lapse en les infraestructures catalanes no sembla tenir fi. Amb les Rodalies encara a mig gas, i lluny de recuperar la confiança dels usuaris, el Servei Català de Trànsit torna a tallar l’AP-7 entre Gelida i Martorell, en el punt a on es va produir l’accident ferroviari que va costar la vida d’un maquinista la passada setmana. En aquesta ocasió, segons ha confirmat Trànsit, el ministeri espanyol de Transports ha ordenat paralitzar el trànsit a la via pels estralls que estan causant les obres per estabilitzar el talús esfondrat que va caure sobre la locomotora del ferrocarril sinistrat. Així ho ha explicat el director del Servei, Ramón Lamiel, que ha detallat que el departament que dirigeix Óscar Puente ha pogut comprovar que l’excavació al tram arriba fins al carril dret de l’autopista.
Així, com ha detallat Trànsit a les seves xarxes socials, l’autopista romandrà tallada des de Martorell fins a Gelida en sentit sud, cap a Tarragona. S’ha habilitat un desviament per l’A-2, però passades les 6 de la tarda acumulava més de 3,5 quilòmetres de retencions. Segons Lamiel, la intervenció té un “horitzó de quinze dies” per completar-se. Per tant, el tram Martorell-Castellbisbal estarà subjecte a aquesta mena d’estralls durant les pròximes dues setmanes.
L’autopista, dany col·lateral
El primer tall de l’autopista es va produir l’endemà de l’accident, arran de la caiguda del talús, i va impedir la circulació de vehicles en el tram entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia. Es va efectuar, segons les autoritats, per “prevenir riscos”, atès que el talús aguantava un mur de contenció de l’autopista. En primera instància, la circulació va quedar totalment interrompuda per facilitar als tècnics la inspecció de la via. Dies després, el passat dissabte, els tècnics van reobrir un carril en sentit sud, que consideraven “perfectament segur” per al pas dels cotxes, i van recuperar part de l’activitat a l’AP-7. Llavors, Lamiel va assegurar que la reobertura dels carrils que sí que havien estat afectats per la caiguda del mur, els de la dreta, era “qüestió de dies”. Ara, l’artèria catalana torna a estar tallada en sentit sud.