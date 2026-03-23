Casi nueve multas al día por circular por el carril del medio. Son los datos del Servei Català de Trànsit, comunicados a petición de El Món, sobre una de las infracciones más visibles en la red viaria catalana. En total, los Mossos d’Esquadra adscritos a Trànsit denunciaron el año pasado a 3.150 vehículos, entre turismos, camiones, tráileres y vehículos especiales, por no circular por donde corresponde y entorpecer la marcha del resto de usuarios de las vías. Una cifra notablemente inferior a la del año 2024, año en el que hubo 4.140 multas de este tipo, pero bastante superior a las de 2023, que fueron un total de 2.566.

En cuanto a las denuncias por adelantar por la derecha fueron 1.182. Un dato sensiblemente inferior a las 1.553 de 2024 y bastante similar a las 1.165 de 2023, pero inferior a las 1.374 del año 2022. Los Mossos distinguen hasta ocho tipos de infracciones de tráfico por circular por donde no corresponde. En este sentido, los Mossos insisten en que el carril del medio no es un carril de circulación rodada, sino que siempre se debe circular por el carril de la derecha. El carril del medio solo es para adelantar, o cuando el de la derecha esté lleno, para facilitar la incorporación de otros vehículos o bien si hay obras o un obstáculo.

Una imagen de una vía con tres carriles donde los Mossos detectan vehículos circulando por donde no corresponde/SCT

Hasta ocho tipos de sanciones

Los policías de Trànsit distinguen hasta ocho tipos de denuncias por circular por el carril del medio. Las llaman «opciones legales» y se distinguen por el tipo de vehículo, por si es una vía urbana o no, por tipo de vía, o bien por la peligrosidad en el momento de cometer la infracción. En primer término, durante 2025, los Mossos denunciaron 108 vehículos por circular por el carril central, en vías de doble sentido y tres carriles «sin que esto se deba a un adelantamiento o un cambio de dirección hacia la izquierda». Pero los que se llevan la palma son los conductores que circulan por un «carril diferente del que está más a la derecha entorpeciendo la circulación de los otros vehículos que los siguen, en una calzada con más de un carril en el mismo sentido de la vía». En total, denunciaron a 2.156 vehículos, una cifra inferior a los 3.384 de 2024 y bastante superior a las 1.975 de 2023.

Los camiones, también

Los camiones y vehículos pesados o especiales también han sido denunciados por los Mossos d’Esquadra. En concreto, han sido sancionados 324 vehículos con más de 3.500 de peso máximo autorizado que circulaban por calzadas de más de tres carriles y que circulaban por un carril que no era el situado más a la derecha. Un número ligeramente inferior a los 371 de 2024 y por encima de los 217 de 2023. Los vehículos especiales que cometían la misma infracción fueron cuatro durante todo 2025, dos menos que los seis de 2024 y tres menos que los siete de 2023.

En cuanto a los vehículos con más de siete metros de longitud, los Mossos denunciaron a 146 por no ir por el carril de la derecha sin causa justificada. Asimismo, denunciaron a 41 vehículos de más de 3.500 kilos de peso máximo autorizado por circular por el carril del medio y entorpecer la marcha normal de los otros vehículos de la vía.

Una imagen de una de las vías donde se ven vehículos circulando por el carril del medio/SCT

Adelantamientos por la derecha

Esta situación de vehículos que circulaban por el carril del medio tiene una derivada que alimenta el cajón de los Mossos: los adelantamientos por la derecha. Según la estadística de Trànsit, los agentes de Trànsit denunciaron a 1.121 vehículos por adelantar por la derecha. Una cifra bastante proporcional respecto a la de los últimos cinco años. Así, en 2020, fueron 1.018; 1.444, en 2021; 1.318, en 2022; 1.115 en 2023 y 1.485 en 2024. Dentro de los adelantamientos por la derecha hay que añadir otras modalidades de sanciones. En concreto, 37 denuncias por adelantar por la derecha sin que haya suficiente espacio libre para hacerlo; o 16 adelantamientos que se realizaron «sin adoptar las máximas precauciones» y 8 denunciados por «poner en peligro al resto de usuarios» dentro de un «poblado».