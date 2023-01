Els Mossos reforcen la vigilància d’esglésies per l’atac a Algesires

Els Mossos d’Esquadra han decidit reforçar la vigilància d’esglésies i altres centres de culte en resposta de l’atac d’aquest dimecres contra dues esglésies d’Algesires, segons ha avançat RAC1 i han confirmat fonts de la policia catalana a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Els Mossos han explicat que està previst augmentar la presència estàtica d’agents antiavalots i d’ordre públic en els centres religiosos més importants, mentre que s’incrementaran les patrulles de les unitat de seguretat ciutadana a la resta, en especial esglésies catòliques.

Un jove de 25 anys ha estat detingut com a autor d’un atac contra dues esglésies d’Algesires que ha acabat amb un sagristà mort i un capellà ferit greu. L’Audiència Nacional ha confirmat que investiga el cas com un presumpte atac terrorista, tot i que les últimes informacions apunten que els investigadors no descarten que hi hagi altres motivacions. Segons fonts de la divisió antiterrorista de la Policia Nacional, el jove es troba en situació irregular i estava pendent d’expulsió.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspès un viatge que estava fent a Estocolm i viatjarà a Algesires per reunir-se amb les autoritats locals, que han reclamat més presència policial i més mitjans per fer front a l’extremisme religiós i al narcotràfic.

Imatge d’arxiu d’un antiavalots dels Mossos / CME

Els sindicats policials demanen més formació antiterrorista

El sindicat de Mossos USPAC va registrar aquest dimecres un escrit per reclamar més mitjans davant “l’increment exponencial de violència als espais públics i mitjans de transport de tot Europa durant aquest mes”, en especial d’atacs amb arma blanca com el d’Algesires o els atacs a estacions de tren de París, Brussel·les i Brokstedt (Alemanya) d’aquest mes. El sindicat demana més formació i mitjans per afrontar l’amenaça terrorista i critiquen la lentitud dels Mossos per donar resposta a les seves demandes.

“Ens continua preocupant aquesta inacció, i la nul·la implementació de cap mesura addicional de seguretat passiva a les dependències policials en els últims anys i la sensació que per aquest Departament d’Interior l’amenaça terrorista és cosa del passat”, asseguren.