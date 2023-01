Un sagristà mort en un atac terrorista a Algesires

Un sagristà ha mort i un capellà ha quedat ferit greu en un atac terrorista contra dues esglésies d’Algesires. L’Audiència Nacional ha confirmat que investigat la mort del sagristà com a terrorisme. La Policia Local ha detingut un jove de 25 anys de nacionalitat marroquina com a autor de l’atac que, segons fonts policials, estava sota vigilància des de feia dies i ara la Policia Nacional investiga si ha estat un atac premeditat o fruit d’un rampell.

A mitja tarda el detingut ha entrat a l’església de Sant Isidre de la ciutat gaditana, on hauria discutit amb una feligresa abans de marxar entre crits i amenaces contra els assistents. Poc després de les 19.00 va tornar armat amb un matxet i va atacar el capellà, a qui va fer un tall al coll i es troba en estat greu. Diversos feligresos el van intentar aturar i van resultar ferits lleus. A continuació es va dirigir a l’església de Nostra Senyora de La Palma, on va apunyalar el sagristà. El religiós va aconseguir sortir de l’església, però l’atacant el va perseguir i el va rematar.

Dos policies escorten el detingut per matar un sagristà a Algesires / Interior

La policia diu que l’autor de l’atac terrorista no tenia antecedents

El Ministeri de l’Interior ha explicat que l’atacant va ser neutralitzat i detingut poc després i ara es troba sota custòdia de la Policia Nacional. Fonts policials han detallat que no consten detencions anteriors i que, en ser detingut, el jove no va dir res i es va limitar a somriure. L’Audiència Nacional ha obert una investigació per terrorisme que porta el Jutjat Central d’Instrucció número 6, que és el que estava de guàrdia aquest dimecres al vespre. En les pròximes hores el jove serà traslladat a Madrid.

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el condol a la família del sagristà assassinat i ha mostrat el seu suport a la feina dels cossos i forces de seguretat de l’estat. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha mostrat la seva consternació i ha enviat el condol del seu partit a les víctimes de l’atac.