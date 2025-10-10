L’equip de govern israelià, encapçalat per Benjamin Netanyahu, ha donat llum verda a l’acord de pau per a la Franja de Gaza articulat des del despatx oval de la Casa Blanca. Els primers passos de l’alto el foc dissenyat pel president dels Estats Units, Donald Trump, fan referència a l’alliberament dels ostatges que encara continuen en mans de Hamàs arran de l’atac del 7 d’octubre de 2023, ara fa dos anys, i a la retirada de les tropes israelianes sobre el territori palestí. Dues primeres passes que ha ratificat el govern de Netanyahu: “El govern ha aprovat ara l’esquema per a l’alliberament de tots els ostatges, tant vius com morts”, ha anunciat l’oficina de Netanyahu en una breu publicació a les xarxes socials.
La votació del gabinet s’ha endarrerit gairebé tres hores a causa de les discrepàncies internes del ministre de seguretat nacional, l’ultradretà Itamar Ben-Gvir, amb la resta de l’equip de govern sobre l’alliberament de presos palestins convictes durant una reunió prèvia amb alts comandaments de la Intel·ligència israeliana. De fet, el ministre ultradretà ja havia deixat clar hores abans de la votació que no estava disposat a acceptar les condicions de pau dels Estats Units perquè alliberar “milers de terroristes” era un preu “insuportable de pagar”: “En les converses que he mantingut amb el primer ministre en els últims dies, li vaig deixar clar que sota cap circumstància formaré part d’un govern que permeti que Hamàs continuï governant a Gaza. Això és una clara línia vermella. El primer ministre s’ha compromès amb mi al fet que així sigui“, ha indicat.
L’entrada en vigor de l’alto el foc
El portaveu de l’executiu israelià, Shosh Bedrosian, assegura que, un cop aprovat i ratificat l’acord de pau, l’alto el foc a la Franja de Gaza entrarà en vigor en les pròximes vint-i-quatre hores i, un cop efectuat, es produirà l’intercanvi d’ostatges. En concret, el pla de pau dissenyat des de la Casa Blanca inclou el lliurament dels 20 ostatges que continuen vius, així com d’altres 28 cossos de segrestats. A canvi, les autoritats israelianes alliberaran 250 presos palestins condemnats a cadena perpètua i més de 1.700 gazians detinguts després del 7 d’octubre de 2023, incloent-hi menors.