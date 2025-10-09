Trump anuncia un pacte entre Israel i Hamàs per iniciar un alto el foc

La fi de la guerra de Gaza està un pas més a prop. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous de matinada un pacte entre Israel i Hamàs iniciar un alto el foc com a part de la “primera fase” de l’acord de pau a la franja. A través d’un missatge publicat a les xarxes socials, el líder nord-americà ha precisat que “tots els ostatges seran alliberats molt aviat” i que “Israel retirarà les seves tropes a una línia acordada” en un “primer pas cap a una pau forta i duradora”. “Totes les parts seran tractades justament”, ha afirmat.
En aquesta mateixa publicació, Trump ha qualificat aquesta primera entesa entre els dos bàndols com un “gran dia pel món àrab, musulmà, Israel, totes les nacions que els rodegen i els Estats Units”. El govern israelià es reunirà aquest dijous per aprovar el pla, un acord que el primer ministre Benjamin Netanyahu descriu com una “victòria moral” d’Israel. “Amb l’aprovació de la primera fase del pla, tots els nostres ostatges tornaran a casa. És un èxit diplomàtic i una victòria nacional i moral per a l’Estat d’Israel”, ha assegurat Netanyahu. El líder hebreu ha remarcat que gràcies a la “poderosa acció militar” d’Israel i “els magnífics esforços” de Trump s’ha arribat a un “punt d’inflexió”.
Un acord que garanteix la “retirada completa de les forces d’ocupació”
Al seu torn, des de Hamàs han assenyalat aquest dijous també de matinada que el pacte “posarà fi a la guerra a Gaza i garantirà la retirada completa de les forces d’ocupació, l’entrada d’ajuda humanitària i la implementació d’un intercanvi de presoners”. En un comunicat difós per diferents mitjans internacionals, l’organització agraeix les tasques dels mediadors de Qatar, Egipte i Turquia, així com el rol de Trump, i ha demanat al líder nord-americà que garanteixi que Israel “compleix totalment amb els termes de l’acord”. Cal recordar que aquest pacte arriba una setmana després de la intercepció nocturna de la flotilla internacional que havia de portar ajuda humanitària a Gaza trencant el bloqueig d’Israel i només uns dies després de l’alliberament dels seus membres per part de les forces de seguretat de l’estat sionista.