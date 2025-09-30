El pla de pau del president dels Estats Units, Donald Trump, per posar fi a la guerra a la Franja de Gaza ha obert una crisi interna al govern espanyol. En les últimes setmanes, el PSOE i Sumar havien mostrat una sintonia pràcticament total en el seu posicionament contra el “genocidi” a Gaza i les sancions a Israel, però l’anunci sorpresa de Trump durant la visita del primer ministra israelià, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca ha fet aflorar de nou les tibantors a l’executiu de Pedro Sánchez. La Moncloa ha emès un comunicat per donar suport a la proposta de Trump per acabar amb el conflicte. Poc després, els ministres de Sumar se n’han desmarcat i han publicat un comunicat propi en el qual critiquen que el pla és una “imposició” que només beneficia Israel.
“Espanya crida a fer tots els esforços negociadors per posar punt final a la guerra i reitera la seva exigència d’un alto el foc permanent, l’alliberament de tots els ostatges i permetre l’entrada massiva d’ajuda humanitària per aturar el patiment, que ja ha durat massa”, resa el comunicat de la Moncloa, que “reitera el seu suport als esforços per aconseguir una pau duradora a Orient Mitjà, sobre la base de la implantació dels dos estats”. El president espanyol ja havia reaccionat a la proposta aquest dilluns a la nit quan va dir que Espanya dona la benvinguda a la proposta de pau per a Gaza” perquè “cal posar punt final a tant de patiment”.
Sumar critica els plans de Trump i Netanyahu
Els ministres Sumar han carregat contra els plans de Trump i Netanyahu perquè “no és una proposta de pau, sinó una imposició”. En el seu comunicat, asseguren que és “profundament preocupant que es pretengui resoldre el conflicte ignorant la població palestina, el paper de les seves institucions legítimes i el marc de les Nacions Unides”. La coalició que lidera Yolanda Díaz alerten que una transició que lideraria el mateix Trump “sense garanties polítiques per al poble palestí” només és “un intent de consolidar l’statu quo d’ocupació i violència que nega els drets fonamentals”.
“Convertir Palestina en un protectorat dirigit per Washington al marge de la legalitat internacional no és una solució, sinó un nou capítol en la negació sistemàtica de la seva sobirania”, critiquen. Sumar considera que no es pot construir un autèntic procés de pau “des de l’amenaça militar ni des de l’exclusió d’una de les parts, especialment de les víctimes” i que “en comptes d’obrir un horitzó de convivència, aquest acord perpetua el desequilibri, i legitima la impunitat d’Israel després del genocidi”. Segons la coalició, qualsevol proposta de pau ha de tenir “un calendari clar cap al reconeixement ple de Palestina com a Estat sobirà” que “permeti que la població decideixi el futur del país”, ja que “sense autodeterminació palestina no hi haurà pau ni justícia”.