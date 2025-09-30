Convocan una manifestación contra el «plan colonial de Trump» para Gaza

Más de 500 entidades -entre las que se encontraban la Comunidad Palestina de Cataluña, la Coalición Basta de Complicidad con Israel, la Flotilla Global Sumud; los sindicatos CCOO, UGT, La Intersindical; u organizaciones vecinales como la CONFAVC y la FAVB, entre otras- han convocado una manifestación este sábado 4 de octubre en la capital de Cataluña, Barcelona, en la que se busca denunciar el «genocidio» en Gaza y el «plan colonial de Trump» para la franja. Los organizadores esperan que esta manifestación sea la más importante de toda Cataluña y piden que los manifestantes vayan vestidos de negro en señal de duelo por las víctimas de la guerra. En el acto de presentación de esta manifestación, la presidenta de la Comunidad Palestina de Cataluña, Natàlia Abu-Sharar, ha exigido al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que muestre su rechazo al «plan colonial de Trump» y ha exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que rompa las relaciones con Israel y que Junts se «posicione» sobre el embargo de armas al país judío.

La presidenta de la Comunidad Palestina de Cataluña, Natàlia Abu-Sharar, de hecho, ha hecho un llamado a todos los catalanes para «salir a la calle para demostrar un rechazo claro y firme al genocidio que el estado sionista de Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino» y ha querido alertar que la invasión de Gaza «no es un incidente aislado» sino que es «el último y más grave episodio de un proyecto colonial de larga duración». «Necesitamos que el sábado sea la manifestación por Palestina más grande de la historia de Cataluña y demostrar de forma clara y firme que estamos con Palestina», ha añadido Alys Samson, de la coalición Basta de Complicidad con Israel.

Proponen una huelga el 15 de octubre para mostrar solidaridad con Gaza

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que se han adherido a la convocatoria de la manifestación para este sábado 4, han anunciado que este martes han registrado en el Departamento de Trabajo la convocatoria de una huelga parcial en franjas de dos horas para el próximo miércoles 15 de octubre. Por su parte, desde la Intersindical y la Intersindical Alternativa de Cataluña mantienen su propuesta de convocar una huelga general para los días 6 y 15.