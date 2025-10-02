La marina de Israel ha interceptado y asaltado una cuarentena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que navegaba hacia Gaza con ayuda humanitaria para intentar romper el bloqueo marítimo de la Franja. La operación comenzó este miércoles por la noche y durante toda la noche los soldados israelíes han ido abordando barcos y deteniendo a los activistas que viajaban a bordo. Los tripulantes han sido trasladados a puerto y se espera que sean deportados. Según los organizadores de la Flotilla, a primera hora de la mañana una quincena de embarcaciones ya habían sido neutralizadas y ocho más estaban esperando ser interceptadas. El Ministerio de Asuntos de Grecia asegura que ya son 39 los barcos interceptados. Los activistas denuncian que las detenciones se han producido en aguas internacionales, mientras que Tel-Aviv matiza que todas se han producido en la zona de exclusión marítima marcada por la armada israelí. Solo cinco barcos continúan avanzando hacia Gaza a la espera de ser interceptados.

2nd October



15 boats confirmed interception

8 likely to be or currently being intercepted



We did not get intercepted and still working our way to Gaza#repost 📷 zaheerasoomar (IG) pic.twitter.com/UbPBdBZZAB — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

Al menos hay 200 activistas detenidos, según los organizadores de la Flotilla, de los cuales 30 son españoles. La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la activista Greta Thunberg están entre los detenidos, ya que los barcos en los que viajaban, el Alma y el Sirius, han sido de los primeros en ser interceptados. El gobierno de Israel dice que las detenciones se han hecho «de forma segura» y que los tripulantes están sanos y salvos, pero desde la Flotilla aseguran que “el estado de los participantes y de la tripulación continúa sin confirmarse” y cargan contra Tel-Aviv por lo que consideran un “ataque ilegal contra personal humanitario desarmado” y reclaman a la comunidad internacional que exija su “liberación inmediata”. Los activistas también han denunciado que la marina israelí les ha cortado las comunicaciones antes de asaltar los barcos y que han usado “cañones de agua contra algunas embarcaciones”.

🚨 INTERCEPTION 🚨

Israeli forces have illegally boarded the Flotilla’s vessel Oxygono and others in international waters. Livestreams and communication are down, and the status of those on board is unknown. Governments must demand their safety and release. pic.twitter.com/GEPMQJQz00 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

¿Qué pasará con los activistas detenidos?

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha explicado en la televisión pública RAI que el Ministerio de Exteriores de Israel ha garantizado que no usarán la fuerza ni la violencia contra los activistas. Los detenidos serán trasladados a puerto y desde allí serán enviados a un centro de detención de migrantes. Están acusados de intentar entrar al país de manera ilegal y el gobierno israelí les dará la oportunidad de aceptar los hechos, firmar unos documentos y luego serán deportados en un plazo máximo de 72 horas.

Varios activistas de la Flotilla, entre ellos Greta Thunberg, se dirigen a puerto tras ser detenidos / Ministerios de Exteriores de Israel

Israel ha distribuido imágenes de algunos de los detenidos, incluida una fotografía donde aparece Greta Thunberg, y ha insistido en que se encuentran bien. Los pasajeros del “Hamás-Sumud”, tal como lo llama el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, “se dirigen de manera segura y pacífica hacia Israel, donde comenzarán sus procedimientos de deportación a Europa”. El gobierno de Tel-Aviv insiste en que las embarcaciones se han “detenido de forma segura” y que “Greta y sus amigos”.

Seguirá ampliación