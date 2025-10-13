El CIS sitúa al PSOE 15 puntos por encima de un PP en caída libre

El PSOE (34,8%) ganaría ampliamente las elecciones españolas por delante de un PP (19,8%) que se disputaría el segundo lugar con Vox (17,7%), según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre. Según el estudio, que se ha realizado en plena polémica por el asalto a la Global Sumud Flotilla y las disputas por el derecho al aborto, da una sólida ventaja a los socialistas, que ganan 2,1 puntos en intención de voto, mientras que los populares se hunden y caen 3,9 puntos. El barómetro de septiembre ya daba a Pedro Sánchez una ventaja de nueve puntos.

Estimación de voto por partidos según el barómetro del CIS de octubre / Europa Press

Vox se mantiene en tercera posición y crece 0,4 puntos, situándose en el 17,7% en intención de voto. Sumar continúa estancado e incluso perdería dos décimas, pasando del 7,9% al 7,7%, mientras que Podemos toma impulso y sube del 4,3% al 4,9%, seis décimas más. La vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, se está mostrando incapaz de capitalizar las dudas del PSOE en carpetas clave para Sumar como la reducción de la jornada laboral y, además, se ha dejado ganar el relato por Sánchez en otras cuestiones como la vivienda o el genocidio en Gaza, donde la diferencia de posicionamiento ya es más una cuestión de matices.

En cuanto a los independentistas catalanes, ERC pierde una décima respecto al mes anterior y baja hasta el 2% en intención de voto, mientras que Junts ganaría dos décimas y llegaría al 1%. En el País Vasco, EH Bildu se mantiene como primera fuerza con el 1%, una décima menos, y el PNV remonta y gana tres décimas para colocarse con el 0,9%. En Galicia, el BNG araña una décima y sube hasta el 0,8%.