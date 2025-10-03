Sánchez furga en la divisió del PP i proposa blindar l’avortament a la Constitució

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat incloure el dret a l’avortament a la Constitució per blindar-lo dels atacs de l’extrema dreta i, de pas, forçar el PP a mullar-se en plena polèmica pel suport dels populars madrilenys a una proposta de Vox a l’Ajuntament de Madrid sobre un suposat “síndrome postavortament” del qual no hi ha cap evidència científica. L’avortament és una qüestió delicada al PP, on fa dècades que conviuen dos corrents que periòdicament xoquen tant en públic com en privat. Sánchez, que necessita els volts del PP perquè la reforma constitucional requereix una majoria qualificada, vol aprofitar aquest debat intern per pressionar d’Alberto Núñez Feijóo i tensar les seves relacions amb Vox.
El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres. Por eso, vamos a:— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 3, 2025
1️⃣ Impedir que se proporcione información engañosa o contraria a la ciencia sobre el aborto, reformando el Real Decreto…
“El PP ha decidit fondre’s amb l’extrema dreta. Allà ells. Ho poden fer. Però no a costa de les llibertats i els drets de les dones”, ha dit Sánchez en un missatge a les xarxes socials. “En un context global d’ofensiva contra els drets sexuals i reproductius, Espanya fa un pas més per consagrar la llibertat i l’autonomia de les dones”, afegeixen fonts de la Moncloa. Des del govern espanyol recorden que el Tribunal Constitucional (TC) va reconèixer el 2023 la interrupció voluntària de l’embaràs com un “dret essencial de les dones” i destaquen que, en cas d’aprovar-se la reforma, Espanya seria el segon país del món, després de França, a incloure el dret a l’avortament a la seva Constitució.
En paral·lel, el govern espanyol també ha anunciat noves mesures per impedir la difusió d’informació “falsa o enganyosa” —com el polèmic síndrome postavortament— que pugui “coaccionar” les dones. La intenció és exigir per llei que tota la informació sobre la interrupció de l’embaràs tingui una “base científica i objectiva” i compti amb l’aval d’institucions internacionals com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Associació Americana de Psiquiatria (APA). “Teories sense base científica com el suposat ‘síndrome postavortament’ no tindrien cabuda en aquestes classificacions”.
El PP acusa Sánchez de tapar les causes judicials al seu entorn
El vicepresident del PP, Juan Bravo, ha reaccionat a l’anunci de Sánchez i s’ha desmarcat de la reforma constitucional proposada pel president espanyol. “Cada vegada que ha de tapar els seus problemes de corrupció (…) utilitza temes tan delicats per intentar fer una cortina de fum”, ha dit Bravo en una entrevista a RNE. Segons el vicepresident de la formació, el PP ja va declarar fa molt temps que l’avortament “no és un dret”, sinó una pràctica sanitària que ja està regulada. “És suficient”, ha insistit. “Si està regulat, si està clar, si està admès, si està acceptat, si les dones que han de prendre aquesta decisió la poden prendre i tenen la cobertura sanitària, de veritat creu que la situació judicial de Sánchez i de la seva dona ha de portar a fer això?”
40 anys de la despenalització de l’avortament
A banda de pressionar el PP, la Moncloa vol aprofitar que enguany fa 40 anys de la despenalització de l’avortament a Espanya, aprovada pel govern de Felipe González, per donar encara més simbolisme a la reforma constitucional. L’any 2010, amb José Luis Zapatero de president, el PSOE va aprovar una altra reforma legislativa per permetre la interrupció voluntària de l’embaràs fins a les 22 setmanes de gestació. Fa dos anys, el govern de Pedro Sánchez va aprovar una nova forma per “garantir l’accés” a l’IVE que eliminava el requisit parental en els casos de menors d’edat i més recentment s’ha fet modificacions més quirúrgiques per perseguir les conductes “d’assetjament contra les dones” que acudeixen a les clíniques.