Crítica duríssima de la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, al discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha encetat aquesta tarda el debat de política general, que obre oficialment el curs parlamentari. Just després de la intervenció d’Illa, Sales, des de la sala de faristols de la cambra catalana ha titllat el discurs presidencial de “triomfalista” i de “no tocar de peus a terra”. “Sense pressupostos, les seves propostes són paper mullat”, ha raonat.
Així mateix, ha criticat que no hagi fet cap esment al dèficit fiscal que pateix Catalunya i la seva “supeditació al govern de Pedro Sánchez“. “Com va escriure Lewis Carrol, el president viu al País de les Meravelles, on la realitat és un miratge”. “El relat del president no conjuga amb la Catalunya d’avui dia”, ha afegit. “Ha estat un discurs per a la seva pròpia bombolla i no supera la realitat que hi ha al carrer”, ha asseverat. “És la metàfora de la seva manera de governar”, ha conclòs. Per altra banda, ha retret el “procés de desnacionalització sense precedents” i ha carregat sobre l’anunci de construcció dels 214.000 habitatges que considera “política ficció”.
“Sense lideratge”
“Ni Catalunya lidera, ni el seu govern és el govern de tothom”, ha exclamat Sales per reblar un dels missatges de la formació crítics amb el Govern: “Ni nació, ni gestió”. “Catalunya avui no pot ni agafar el tren, diu que Catalunya està en marxa i en realitat està en pausa, esperant sempre el permís de Madrid”, ha recalcat.
Sobre la proposta estrella del president, amb la construcció de 214.000 habitatges, Salesha recordat que l’any passat, en el seu primer Debat de Política General, Illa va prometre 50.000 habitatges i un any després, “encara no hi ha un sol habitatge disponible”. “Avui ha multiplicat per
quatre la seva aposta prometent-ne 200.000 a partir de 2028, en un nou brindis al sol”, ha afegit. “Aquest anunci i altres anuncis que ha fet al llarg del seu discurs estem convençuts que no els pot fer mirant als ulls dels catalans”, ha adduit Sales. “És un discurs per a la seva pròpia
bombolla, que no supera i no resisteix la realitat que hi ha al carrer”, ha tancat.