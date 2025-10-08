La segona jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya amb la intervenció de tots els grups parlamentaris ja està en marxa. El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha iniciat la seva intervenció qualificant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el “gran anestesiador” de Catalunya. “A fe de déu que ho està aconseguint com l’alumne més aplicat de classe d’espanyolització”, li ha etzibat, i l’ha acusat de portar el país “a l’estat de coma”. “És el que passa quan et passes amb l’anestèsia. Estan portant el país a l’UCI i els serveis públics al col·lapse”, ha reblat a l’inici del seu discurs. Batet ha constat que el seu grup parlamentari creu que el Govern d’Illa és el “més dependent d’Espanya”. En aquest sentit, ha dit que aquesta dependència “ens talla les ales als catalans”. “Estan portant Catalunya a la provincialització i sucursalització de Madrid”, ha assenyalat, i ha advertit Illa que “ens hi trobarà de cara”. “El que necessita Catalunya no és la recepta espanyola d’anestesiar-la. El que necessita Catalunya és aixecar-se”, ha reblat.
Batet, durant la intervenció inicial, ha advertit Illa que “si no es planta davant Madrid mai podrà gestionar Catalunya”, i li ha retret que durant un any no ho ha fet. A més, ha assenyalat que ahir no va fer cap referència a això i li ha retret que ahir no va dir “ni una paraula” sobre el compliment de les inversions pendents. També ha dit que no va fer cap pronunciament per oposar-se a l’OPA del BBVA al Banc Sabadell, ni per reclamar els 13.000 pisos i els 3.000 solars que depenen de la Sareb, ni per demanar un increment del sostre de despesa i tampoc per protegir l’art de Sixena perquè, segons els juntaires, Illa té “més lleialtat amb Pedro Sánchez que amb Catalunya”. “La seva missió és Espanya i el seu projecte és el PSOE, i això explica el que fa amb la bandera espanyola i l’ús del català com a president”, ha sentenciat, i ha qualificat de “fer volar coloms” la proposta estrella d’Illa per fer més de 210.000 habitatges.
El líder juntaire a la cambra catalana ha dit que Salvador Illa “està portant al col·lapse els serveis públics que han construït la Catalunya moderna i ha espatllat l’ascensor social amb el qual generacions de catalans i les seves famílies havien aconseguit progressar”. Davant aquesta situació, el principal grup de l’oposició s’ha erigit en alternativa a l’executiu d’Illa perquè són “garantia de defensar Catalunya”. “Cap altre grup d’aquesta cambra pot ser-ho: uns perquè són els seus aliats, les seves crosses indispensables, altres perquè són minoritaris o representen els extrems radicals”, ha exposat.
Junts sotmetrà a votació el preàmbul de l’acord de Brussel·les
D’altra banda, i complint l’advertència que Junts fa setmanes que llença als socialistes, Albert Batet ha exigit al PSC que s’alineï amb l’Acord de Brussel·les durant les votacions de les propostes de resolució del debat i ha instat Illa a posicionar-se: “O hi ha normalitat o hi ha conflicte polític pendent de resoldre”. “Les dues coses alhora no poden ser”, ha avisat, i ha reiterat que Junts no pot tolerar que es “destrueixi a Catalunya el que es construeix a Suïssa”. “Cal un punt d’inflexió i espero que siguin conseqüents amb les votacions de dijous”, ha reclamat. i ha avançat que portaran a votació el preàmbul de l’acord de Brussel·les al debat. “A veure què vota vostè i a veure què en pensa. Sobre el conflicte polític veurem quin és el seu posicionament perquè apliquen una doble vara de mesurar”, ha retret. “Nosaltres ja ho hem deixat prou clar. I si el camí de la negociació arriba a la seva fi, buscarem una altra via”, ha advertit perquè “quan ens hem volgut anestesiar, ens hem aixecat”.
En el seu torn de rèplica, Illa ha recordat a Junts que el PSC “no va intervenir públicament” en aquest acord, però ha afirmat que els socialistes catalans i el Govern fan “tot el que poden” perquè es compleixi. “No obstaculitzem en res això”, ha assegurat, però ha volgut deixar clar que “les qüestions que fan referència a Catalunya es decideixen a Catalunya”. Amb tot, el president de la Generalitat s’ha mostrat obert a estudiar les propostes de resolució de Junts “sempre que no entrin en contradicció” amb els acords d’investidura que el PSC va signar amb Esquerra i Comuns.
Illa es defineix com a “federalista, catalanista, tarradellista”, però també pujolista
D’altra banda, Illa ha replicat a Batet que Catalunya “està millor que fa un any”, i ha negat que estigui a “l’UCI”. De fet, president ha afirmat que no volia “mirar pel retrovisor”, però ha defensat que els problemes actuals en àmbits com l’educació o la salut “no són producte dels últims dotze mesos de Govern”. Durant la rèplica al líder de Junts a la cambra catalana Illa s’ha definit com a “federalista, catalanista, tarradellista”, però també ha dit que aspira a fer com l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que “es passejava pel món i era rebut per tothom”. Illa ha lamentat que Batet el qualifiqui de provincià perquè la setmana passada es va veure amb el Papa Lleó XIV. “El primer dirigent polític espanyol que es veu amb un cap d’estat”, ha reivindicat, una fase que Batet li ha retret perquè ha fet servir “espanyol” en comptes de dir el primer president de la Generalitat. “L’ha traït el subconscient”, ha conclòs.