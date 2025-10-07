Crítica durísima de la portavoz de Junts en el Parlamento, Mònica Sales, al discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha iniciado esta tarde el debate de política general, que abre oficialmente el curso parlamentario. Justo después de la intervención de Illa, Sales, desde la sala de atriles de la cámara catalana ha calificado el discurso presidencial de «triunfalista» y de «no tener los pies en la tierra». «Sin presupuestos, sus propuestas son papel mojado», ha razonado.

Asimismo, ha criticado que no haya hecho mención al déficit fiscal que sufre Cataluña y su «supeditación al gobierno de Pedro Sánchez«. «Como escribió Lewis Carroll, el presidente vive en el País de las Maravillas, donde la realidad es un espejismo». «El relato del presidente no concuerda con la Cataluña de hoy en día», ha añadido. «Ha sido un discurso para su propia burbuja y no supera la realidad que hay en la calle», ha aseverado. «Es la metáfora de su manera de gobernar», ha concluido. Por otro lado, ha reprochado el «proceso de desnacionalización sin precedentes» y ha cargado sobre el anuncio de construcción de las 214.000 viviendas que considera «política ficción».

Salvador Illa en el debate de política General en el Parlamento de Cataluña 07.10.2025 | Mireia comas

«Sin liderazgo»

«Ni Cataluña lidera, ni su gobierno es el gobierno de todos”, ha exclamado Sales para rematar uno de los mensajes de la formación críticos con el Gobierno: “Ni nación, ni gestión». “Cataluña hoy no puede ni tomar el tren, dice que Cataluña está en marcha y en realidad está en pausa, esperando siempre el permiso de Madrid”, ha recalcado.

Sobre la propuesta estrella del presidente, con la construcción de 214.000 viviendas, Sales ha recordado que el año pasado, en su primer Debate de Política General, Illa prometió 50.000 viviendas y un año después, «aún no hay una sola vivienda disponible». «Hoy ha multiplicado por

cuatro su apuesta prometiendo 200.000 a partir de 2028, en un nuevo brindis al sol”, ha añadido. “Este anuncio y otros que ha hecho a lo largo de su discurso estamos convencidos de que no los puede hacer mirando a los ojos de los catalanes”, ha aducido Sales. “Es un discurso para su propia

burbuja, que no supera y no resiste la realidad que hay en la calle”, ha cerrado.