Revolta de les responsables d’Igualtat del PSOE per la mala gestió del partit de les denúncies d’assetjament sexual contra Francisco Salazar, exassessor de la Moncloa que a l’estiu va renunciar a formar part de la nova executiva socialista quan van sortir a la llum les primeres acusacions. Aquest dimecres a la nit es van reunir d’urgència per analitzar l’abast del cas després que s’hagin publicat testimonis molt contundents sobre el comportament de Salazar amb les seves subordinades al partit i al govern espanyol. “Es pujava la bragueta davant teu, escenificava fel·lacions i demanava veure’ns l’escot”, relata una de les denunciants a elDiario.es. Ferraz ha reaccionat i ha reconegut que va ser un “error” trigar quatre mesos a contactar amb les afectades.
La portaveu del PSOE a la Comissió d’Igualtat, Andrea Fernández, ha exigit “explicacions convincents i detallades” al seu partit sobre la gestió del cas Salazar i s’ha declarat “disgustada i molt dolguda”. Fernández, que entre el 2021 i el 2024 va ser secretaria d’Igualtat a la Comissió Executiva Federal del PSOE, no ha volgut esplaiar-se sobre el contingut de la reunió amb la resta de responsables d’Igualtat del partit, però ha assegurat que tothom va posar sobre la taula el seu malestar. “Van tenir l’ocasió de dir el que considerem”, ha afegit. “Prefereixo que quedi així perquè crec que cal respectar i protegir aquests espais”.
La feina de les responsables d’Igualtat
La diputada ha recordat la “gran feinada” que fan totes les dones que treballen en matèria d’Igualtat al PSOE. “La veritable identitat i el veritable valor del Partit Socialista són tots aquestes dones que es deixen la pell per tirar endavant polítiques d’igualtat en els seus municipis i comunitats autònomes”, ha defensat Fernández. Personalment, diu, encara “espera rebre explicacions convincents sobre el que està passant”. Salazar va estar a punt de ser nomenat adjunt a la secretaria d’Organització del PSOE després de la marxa de Santos Cerdán, ara imputat per corrupció, però no es va arribar a formalitzar arran de les primeres denúncies. Per això, vol que “quedi molt clar, negre sobre blanc, què és el que ha passat” i exigeix que es “protegeixi les víctimes”.
També ha lamentat que hagin “preferit” denunciar el cas en un mitjà de comunicació abans que fer-ho pels mecanismes interns, com sí que va passar el mes de juliol, un fet que demostra que alguna cosa no ha funcionat. “Vull mostrar aquesta preocupació i aquest dolor que sento i que sàpiguen que som moltíssimes les persones que estem tractant de tirar endavant tot això, que som aquí per a elles. [Els demano], si us plau, que confiïn en nosaltres i, sobretot, que confiïn en nosaltres [les responsables d’Igualtat], que serem aquí per a exigir totes les responsabilitats que faci falta”.
Ferraz intenta fer control de danys
La crisi interna per la mala gestió del cas Salazar ha obligat Ferraz a reaccionar i ha reconegut “l’error” de trigar quatre mesos a posar-se en contacte amb les dones que van fer el pas d’explicar el seu a través del canal intern de la formació. Fonts socialistes han admès l’error haver-hi contactat fins a aquesta mateixa setmana, ja que les denúncies es van presentar al juliol. Amb tot, les mateixes fonts asseguren que en cap moment s’ha intentat amagar el cas ni restar credibilitats al testimoni de les dones que han denunciat, sinó que hi ha hagut un problema greu en la gestió de les acusacions.
Des de Ferraz defensen que Salazar va ser apartat immediatament quan es van fer les primeres denúncies alertant dels comportaments inadequats de l’exassessor de Pedro Sánchez. En aquell moment, Salazar era secretari de Coordinació Institucional de la Moncloa i tenia un seient a la Comissió Executiva Federal del PSOE com a secretari d’Anàlisi i Acció Electoral. En destapar-se les denúncies, el partit el va obligar a renunciar a tots els càrrecs i va anul·lar el seu ascens com a adjunt a la Secretaria d’Organització. La polèmica ha esclatat en saber-se que l’expedient va desaparèixer de la plataforma informàtica del partit, però des de la direcció remarquen que va ser temporal i que la investigació continua en marxa malgrat que Salazar ja no és militant, ja que es va donar de baixa la setmana passada.