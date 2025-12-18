El president espanyol, Pedro Sánchez, manté ferma la seva intenció de resistir a la Moncloa sense fer grans canvis al seu govern malgrat que ara la pressió també li ve des de la seva esquerra. Sánchez ha aprofitat l’atenció als mitjans abans de l’inici del Consell Europeu per rebatre les crítiques de Sumar, descartar una remodelació profunda de l’executiu i espolsar-se la responsabilitat de l’auge de Vox, a qui les enquestes cada vegada auguren millors resultats en cas d’eleccions. Aquest divendres es reuneixen d’urgència les secretàries d’Organització del PSOE i de Sumar per abordar les tensions creixents entre ambdues formacions.
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, va assegurar aquest dimecres que el govern espanyol necessita un “nou impuls” i una “remodelació profunda” per encarar la segona meitat d’una legislatura que està embarrancada per la debilitat parlamentària de l’executiu i els escàndols de corrupció i masclisme que afecten el PSOE. Segons Díaz, sense grans canvis, “Vox arrasarà”. Sánchez, fidel al seu estil, ni s’ha immutat. Segons el líder socialista, “el creixement demoscòpic de la ultradreta és fruit del blanquejament que li fa la dreta política i mediàtica des de fa set anys” i no té “res a veure amb l’acció del govern d’Espanya”.
La crisi entre el PSOE i Sumar és tan profunda –potser la més profunda des que governen plegats– que fins i tot Díaz va llançar un ultimàtum al president espanyol. “Així no es pot continuar. El que està passant és molt greu. Prou ja, el deteriorament és majúscul”, va dir fa uns dies. La resposta de Sánchez ha estat apel·lar a la coalició de Díaz perquè se centrin en allò que els “uneix” per continuar amb l’agenda de transformació social iniciada fa set anys per esgotar la legislatura, que acaba el 2027. “Malgrat les discrepàncies”, ha dit el president espanyol, el PSOE i Sumar “dues organitzacions amb una cultura diferent”, hi ha “moltes coses que uneixen”.
Preocupació a Sumar per l’auge de Vox
Díaz i Sumar veuen amb preocupació com l’enrocament de Sánchez pot llastrar les seves perspectives electorals i condemnar el govern de coalició. La vicepresidenta segona del govern espanyol assegura que no n’hi ha prou amb “resistir” i que cal prendre la iniciativa davant el deteriorament imparable del PSOE, que té dos secretaris d’Organització imputats i diversos casos d’assetjament sexual entre col·laboradors estrets de Sánchez i càrrecs mitjans de la formació. “Això no és com l’estiu passat. Seguir com ara només és la garantia que Vox arrasarà” i, si no es fa res, “això no aguanta fins al 2027”, apunten fonts de Sumar. Tot i que de moment no es plantegen sortir del govern, l’agressivitat de les crítiques de la coalició de Díaz posen Sánchez en una situació complicada.
El soci minoritari del govern considera que el PSOE hauria d’impulsar un pla anticorrupció, canviar alguns titulars de ministeris i adoptar mesures socials per superar l’escenari advers actual. Una remodelació profunda del govern amb perfils més polítics injectaria “gasolina” a la coalició. De fet, en els pròxims mesos hi haurà un degoteig de canvis obligats perquè molts dels ministres actuals seran caps de llista del PSOE a diverses eleccions autonòmiques. De fet, la portaveu del govern i ministra d’Educació, Pilar Alegria, ja ha sortit de l’executiu per posar rumb a Aragó i la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, farà el mateix en unes setmanes per preparar les eleccions d’Andalusia.
Des de Sumar consideren que el PSOE ha de triar entre “morir arrossegat i sense dignitat” o bé “canviar-ho tot” per donar un nou impuls a la legislatura. “Cal una agenda forta i sense buits”.