“S’està perseguint directament un membre del parlament, restringint drets fonamentals sense cap justificació concreta. El mètode de persecució recorda la Inquisició. No s’investiga cap delicte específic”. Amb aquestes paraules ha començat la seva declaració, l’exdiputat i exsecretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán, en la seva compareixença d’aquest matí en la comissió d’investigació al Senat sobre la trama de Koldo Garcia. Una compareixença a la qual ha assistit sense cap acompanyament del PSOE. “M’han deixat sol, però per defensar la meva innocència no em cal ningú”, ha al·legat. De fet, només el seu lletrat Jacobo Teijelo l’ha acompanyat.
Cerdán s’ha defensat i ha estat molt prudent a l’hora de respondre, deixant clar que evitaria pronunciar-se en les qüestions que podrien entrebancar el seu dret de defensa en el procés obert pel Tribunal Suprem. En tot cas, ha negat qualsevol trama i ha carregat contra les tesis policials i els àudios utilitzats en la investigació. Cerdán ha plantat cara als senadors de la dreta, extrema dreta i dreta extrema quan li etzibaven què havia de respondre. De fet, s’ha suspès durant un minut per la tensió acumulada. Una sessió
Així mateix, a preguntes del senador de Junts, Eduard Pujol, Cerdán ha admès que “hi ha un abans i un després” a la seva vida després de la seva fotografia amb el president a l’exili Carles Puigdemont, per l’acord de Brussel·les que va investir Pedro Sánchez i li va donar al PSOE les claus de la Moncloa. “Ja em van dir que anés amb cura, i des de la foto vaig haver de tornar a portar escolta a Madrid”, ha recordat. Cerdán ha acusat “el deep-state” d’estar rere la investigació.
Posar en dubte la instrucció
L’agressivitat dels grups polítics contra Cerdán anava més enllà de la seva figura concreta. Fins i tot, hi ha hagut portaveus que li han donat valor jurídic al seu silenci. Cerdán ha mantingut la seva posició al·legant una actuació especulativa policial que ha convençut al jutge instructor. “S’estan investigant diverses persones amb immunitat parlamentària i el procediment d’investigació no respecta cap garantia. S’ha donat una ordre d’investigar qualsevol dispositiu electrònic, com encara desconeixem. Ningú busca la veritat, Senyoria, ni aquí ni al Congrés”, ha assenyalat. “Al contrari”, ha continuat, “han construït una narrativa que es repeteix fins a l’avorriment, tot i que ja s’acostuma a sentir-la”. Com a exemple ha recordat la informació que és “soci de l’empresa Servinabar, cosa que és absolutament falsa”. “Han elevat una hipòtesi policial a l’estatus de certesa sense cap prova”, ha conclòs.
En aquesta línia, ha carregat contra els àudios, principal prova de la Unitat Central Operativa per investigar Cerdán. “Els pèrits de la Guàrdia Civil no poden avarar l’autenticitat total dels àudios”, ha assenyalat. “Aquesta és només una de les conclusions de la compareixença dels pèrits de la Guàrdia Civil davant del jutge instructor Leopoldo Puente fa escassament dues setmanes i no és una conclusió que s’hagi de passar alegrement per alt”, ha afegit. “Com és possible que un enregistrament estigui fet en un sistema operatiu que no existia a la data de l’enregistrament?”, ha afegit. “Si vostès estiguessin realment interessats en els fets que em pertoquen, començarien a investigar els dèficits, manipulacions i edicions d’aquests àudios”, ha ironitzat.
“Continuarien per demanar informació a aquests ressorts de l’Estat Profund que continuen preparant proves sospitoses”, ha sentenciat, acusant-los de “tenir mandra” i alimentar el “circ mediàtic de Santos Cerdán”. “Em defensaré, això ho tinguin clar, els ho asseguro, perquè sóc innocent, no sóc cap corrupte, i tard o d’hora ho podran comprovar”, ha advertit en una comissió d’alt voltatge però amb més voluntat del tall de vídeo per a X i per aconseguir apuntar Pedro Sánchez que no pas per buscar cap resultat per aclarir el cas Koldo.