La suposada trama de corrupció que envolta els exdirigents del PSOE fa una nova volta processal. Precisament, el mateix dia que l’exsecretari d’organització dels socialistes Santos Cerdán ha comparegut a la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat i ha assegurat que la formació no ha tingut finançament il·legal, l’Audiència Nacional fa un pas més en aquesta direcció. Així, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha acordat obrir una peça separada secreta amb la informació aportada pel PSOE relativa als pagaments en metàl·lic entre el 2017 i el 2024.
A més, ha dictat una altra resolució amb la qual ha traslladat a la Fiscalia Anticorrupció de la seva decisió per tal que en tingui coneixement i informi sobre el que cregui que li convé a la seva acció. D’entrada, el magistrat ha decretat el secret de la peça. Per tant, només el ministeri públic hi podrà tenir accés. El jutge raona que “l’especial naturalesa del delicte que s’investiga, el caràcter de les diligències d’investigació que s’estan practicant, així com el contingut de la documentació amb caràcter reservat que ha aportat el PSOE” obliguen a decretar-ne el secret.
Decisió “racional, lògica, fundada, necessària i amb suport legal”, segons el magistrat
En aquest sentit, el magistrat raona que totes aquestes dades afecten diverses persones com ara càrrecs, treballadors, simpatitzants o voluntaris, cosa que determina que s’estimi com a “racional, lògica, fundada, necessària i amb suport legal adoptar la mesura de decretar el secret de la peça separada pel termini d’un mes mentre es practiquen les diligències de recerca pendents”. El magistrat deixa entreveure que les diligències practicades fins ara apunten la comissió “d’il·lícits penals” perquè les explicacions aportades fins ara “no han aclarit prou” les sospites de la procedència i el circuit posterior dels diners. “Cal aclarir les incògnites existents”, resol el jutge.