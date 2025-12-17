La supuesta trama de corrupción que rodea a los exdirigentes del PSOE da un nuevo giro procesal. Precisamente, el mismo día que el exsecretario de organización de los socialistas Santos Cerdán ha comparecido en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y ha asegurado que la formación no ha tenido financiación ilegal, la Audiencia Nacional da un paso más en esta dirección. Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE relativa a los pagos en efectivo entre 2017 y 2024.

Koldo García, durante su comparecencia en el Tribunal Supremo / ACN-Miquel Vera

Además, ha dictado otra resolución mediante la cual ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción su decisión para que tenga conocimiento y informe sobre lo que crea conveniente para su acción. De entrada, el magistrado ha decretado el secreto de la pieza. Por lo tanto, solo el ministerio público podrá tener acceso. El juez razona que «la especial naturaleza del delito que se investiga, el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando, así como el contenido de la documentación con carácter reservado que ha aportado el PSOE» obligan a decretar su secreto.

Decisión «racional, lógica, fundada, necesaria y con apoyo legal», según el magistrado

En este sentido, el magistrado razona que todos estos datos afectan a varias personas como cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, lo que determina que se estime como «racional, lógica, fundada, necesaria y con apoyo legal adoptar la medida de decretar el secreto de la pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes». El magistrado deja entrever que las diligencias practicadas hasta ahora apuntan la comisión de «ilícitos penales» porque las explicaciones aportadas hasta ahora «no han aclarado lo suficiente» las sospechas sobre la procedencia y el circuito posterior del dinero. «Es necesario aclarar las incógnitas existentes«, resuelve el juez.